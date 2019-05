Charly Fischer Wuppertal Samstag, 04.05.2019 | 13:10 Uhr

Ist es denn nicht schön, es wird immer nur gefordert und immer sind wir Deutsche schuld daran wenn es mit der Integration nicht klappt. Wie viele Sprachen werden denn gewünscht ? Wir werden uns bemühen JEDEN bald in seiner Muttersprache begrüßen zu können.....

Liebe Politiker, schaut doch mal nach Kanada, die nehmen nicht jeden illegalen Scheinasylanten auf, da muss man sich ausweisen können und von Anfang an für seinen Lebensunterhalt selber aufkommen. Entweder hat er einen Arbeitsvertrag, genug Geld um die Zeit zu überbrücken, oder einen Bürgen, aber NIEMALS kommt der Staat für ihn auf. Außerdem muss er so perfekt englisch können um sich direkt in seinem Beruf zurecht zu finden, es wird erwartet, dass die Sprache einwandfrei beherrscht wird, da gibt es keine 600 Stunden Sprachkursus und wer zu dämlich ist kriegt noch mal 300 Stunden bezahlt.....und fordert immer noch, dass im öffentlichen Dienst seine Sprache angeboten wird.

In Deutschland ist nun mal DEUTSCH die Amtssprache.....