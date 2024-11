In Brandenburg gibt es zahlreiche Projekte, die sich für Demokratie und gegen Extremismus und Fremdenfeindlichkeit engagieren. Ein Netzwerk, das auch mit Landesinitiative nach den Erfahrungen mit ausländerfeindlichen und rechtsradikalen Übergriffen in den 90er-Jahren entstanden ist. Zahlreiche Projekte befürchten, dass durch die in der Landtagswahl gestärkte AfD ihre Projektarbeit weiter unter Druck gerät.



Zu Gast im Studio: Maica Vierkant (Leiterin der Geschäftsstelle Aktionsbündnis Brandenburg)