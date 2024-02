One Billion Rising - tanzender Protest gegen Gewalt an Frauen

Durch Tanzen auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam machen - das ist das Motto beim weltweiten Aktionstag “One Billion Rising” an - zu deutsch "Eine Milliarde steht auf". Auch in Königs Wusterhausen und in Berlin haben Menschen tanzend ein Zeichen gegen Hass, Ausgrenzung und Missbrauch gesetzt.