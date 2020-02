Wossi Brb. Montag, 03.02.2020 | 14:40 Uhr

Pakt für Pflege in Brb. - Schulbauoffensive in Bln. - Marketingbegriffe ohne Inhalte. Pflegekräfte des Landes im Bergmann-Klinikum werden nicht wertgeschätzt, wie klingt da "Pflegepakt"? "Offensive" in Bln. mit bürokratischen Hürden sind eher eine "Schulbaubremse". Der Wähler wird dies erkennen.