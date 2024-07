Warum brennt es so oft bei Jüterbog und in der Lieberoser Heide?

Die Waldbrandsaison in Brandenburg zeigt sich bislang entspannt. Immer wieder brannte es aber auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz Jüterbog und in der Lieberoser Heide. Experten gehen in beiden Fällen von Brandstiftung aus.