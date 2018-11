Kartoffel Berlin Donnerstag, 01.11.2018 | 21:51 Uhr

Wie wäre es mal, die Probleme bei den Schülern zu suchen, die einfach immer doofer werden. In der freien Wirtschaft beklagt man sich seit Jahren mit zunehmender Intensität, dass das, was da ankommt, immer öfter zu dumm ist. Vor allem der mD ist in Berlin kein Hexenwerk, das Niveau ist schon abgeflacht und selbst wenn die Lehrer nicht hingucken, sind soviele noch unfähig, Prüfungen zu bestehen.



RICHTIG SO, dass man die einfach rausschmeißt, anstatt jeden Heinblöd durchzuschleifen...