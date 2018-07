Lona Brielow Mittwoch, 04.07.2018 | 15:50 Uhr

Prima Überschrift, dann hat der Seehofer ja gar nichts voll bracht, warum reden hier alle vom Erfolg warum ist der noch im Amt ???ach ich vergaß Macht & Geld ist ja sehr wichtig, der Drehhofer, wird in Bayern jetzt so genannt, also keine Erfindung von mir,hat seiner Partei sehr geschadet, diese CSU wird über 35 % nicht hinnaus kommen