rbb-24-nutzer Berlin Freitag, 03.05.2019 | 19:11 Uhr

Soso, Sie sind also nicht rechts, beschweren sich aber über von Ihnen sogenannte "Wirtschaftsflüchtlinge" - haben also etwas gegen Migration - und behaupten, natürlich beleglos, Migrant*innen - nicht Asylant*innen - hätten sich unter Wohnungslose gemischt. Dann zeichnen Sie rassistische Stereotype von Migrantenfamilien mit einem halben Dutzend Kinder. Obendrein besitzen Sie scheints so viel Sachkenntnis, einschätzen zu können, wann wer gut ausgebildte Fachkraft ist und schwadronieren darüber, dass das ja zwingend beinhaltete, möglichst fehlerfreies Hochdeutsch zu sprechen. Zudem stellen Sie in Frage, dass es tatsächliche Fluchtgründe gibt, da Sie das Wort 'Flüchtlinge' in Anführungszeichen setzen.



Kurzum, Ihr gesamter Kommentar quillt über vor Rassismus, vor Ablehnung von Migrant*innen und Geflüchteten. Sich selbst dann im Abschluss als "nicht rechts" legitmieren zu wollen, i.S.v. "Ich habe ja nichts gegen Ausländer, aber (...)", ist schlicht heuchlerisch.