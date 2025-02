Wie Russen und Ukrainer in Brandenburg auf die Gespräche in Riad reagieren

Könnte der Ukrainekrieg bald zu Ende gehen? Am Dienstag trafen sich Vertreter Russlands und der USA in Saudi-Arabien, um mögliche Friedensverhandlungen zu sondieren - zunächst ohne die Ukraine und die EU. In Brandenburg sorgt dies für gemischte Reaktionen.