Dr. Kawasaki Montag, 17.12.2018 | 16:27 Uhr

Nicht lächerlicher als Woidkes dreiste 30-Milliarden-Forderung.

Nicht lächerlicher als Woidkes Politik für die Lobbys.



Kohlelobby, Stahl-Lobby, Chemie-Lobby. So macht dieser Mann Politik. Die deutschen Bürger, die Brandenburger - die mehrheitlich einen schnellen Kohleausstieg fordern - kommen bei ihm an zweiter Stelle. Das ist es, was hier lächerlich und faul ist an der Politik von Herrn Woidke.