Bild: dpa/P.Kneffel

Thierse mischt sich bis heute ein, eckt an, bezieht Stellung, auch auf die Gefahr hin, dass er in der öffentlichen Meinung mal danebenliegt und so manchen nervt. Olaf Scholz wirkt auf diesem Foto jedenfalls nicht so genervt, zumindest ist auch nichts in dieser Richtung überliefert.