Im Nachgang einer Demo gegen Rassismus ist es am Samstag in Berlin zu gewalttätigen Übergriffen gekommen. Die Berliner Polizei meldete 28 Verletzte, auf Twitter kursieren Videos von Polizeigewalt gegen schwarze Personen. Grünen-Fraktionschefin Kapek fordert Aufklärung.

Grünen Fraktionschefin Antje Kapek hat von Innensenator Andreas Geisel (SPD) verlangt, Vorwürfe gegen die Berliner Polizei wegen möglicher rassistischer Übergriffe nach einer Großdemo am Samstag aufzuklären. Das sagte sie am Montag im rbb.



Mehrere Zehntausend Menschen hatten am Samstag in Gedenken an den in den USA verstorbenen Afroamerikaner George Floyd, der mutmaßlich von einem Polizisten getötet wurde, gegen rassistische Gewalt protestiert. Im Nachgang der weitgehend friedlichen Demonstration kam es zu Gewaltausbrüchen.