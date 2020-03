F1600 Berlin Donnerstag, 26.03.2020 | 10:23 Uhr

Diese Rede war wie erwartet nix.Ich weiss nicht ob jemand gestern mal in Kreuzberg und Neukölln unterwegs war .Spielplätze voll ,Massen an Leuten am Wasser gesessen ,Görli voll.Ich mag gar nicht daran denken wenn es ab morgen mild und sonnig wird,dann platzt seine Rede und sein Plan völlig auf .Danke daran ,dass sich in diesen Teilen der Stadt niemand für irgendwas interessiert.