Armut im reichsten Land Europas Dienstag, 04.04.2023 | 20:10 Uhr

Sitze im Bahnhof Dresden und warte auf meinen Anschluss. Neben mir sitzen Leute, die etwas essen, daneben ist ein Abfallkorb, dort steht ein junger Mann, sieht ordentlich aus, hat einen Rucksack dabei. Die jungen Leute essen Ihre Brötchen, legen die Reste in ihre Tüte und bringen diese zum Abfallkorb. Kaum hat man es dort hinterlassen, kommt der junge Mann, holt die Tüte aus dem Abfall und schlingt die Reste der anderen herunter.

Ich habe mich so geschämt, einen Mann in dieser Gesellschaft sehen zu müssen, der geduldig auf den Abfall der anderen wartet, damit er nicht hungern muss.

Ich habe ihm ein belegtes Brötchen gekauft, mehr konnte ich in diesem Moment tatsächlich nicht für ihn tun.

Das Foto hat mich getriggert.