Nach der Wahl ist vor der Wahl: Im Rennen um den Chefsessel in Cottbus haben es Tobias Schick (SPD) und Lars Schieske (AfD) in die Stichwahl am Sonntag geschafft. Um 18 Uhr treffen die Kandidaten noch einmal beim rbb-Stichwahl-Duell aufeinander.

Wer hat künftig in Cottbus das Sagen? 79.000 Einwohnerinnen und Einwohner können das am Sonntag in einer Stichwahl bestimmen, nachdem in der ersten Wahlrunde kein Kandidat für den Oberbürgermeister-Posten die nötige Mehrheit geholt hatte. Die meisten Stimmen bekam mit 31,8 Prozent Tobias Schick (SPD) gefolgt von Lars Schieske (AfD) mit 26,4 Prozent. Sie treten nun gegeneinander an.

Wer hat in Cottbus in den nächsten acht Jahren das Sagen? Am Sonntag soll eine Stichwahl entscheiden, ob auf dem Chefsessel künftig ein SPD-Mann sitzt oder erstmalig in einer deutschen Großstadt ein Kandidat der AfD. Was sind ihre Ziele?

"Wir wollen hinter die Parolen schauen", so Andreas Rausch, "schauen, was sie wirklich mit der Stadt vorhaben." Die einzelnen Wahlideen der Kandidaten könne jeder im Netz nachlesen. Es sollen im rbb-Duell auch nicht alle Themen besprochen, sondern Schwerpunkte gesetzt werden.



"Wir haben uns ganz gezielt das Thema Sicherheit und Unsicherheit rausgepickt, das in Cottbus ganz offensichtlich immer noch ein großes Thema ist", so Rausch. Die AfD befeuere das Thema in ihrem Wahlkampf. In der Sendung solle geschaut werden, was wirklich dran ist. Es gehe vor allem darum, "was die Kandidaten für Rezepte haben, wie sie das Sicherheitsgefühl für die Cottbuser erhöhen wollen."

Ein weiteres Thema sei der Wandel in der Stadt. Cottbus steht vor allem wegen des Kohleausstiegs vor dem wahrscheinlich größten wirtschaftlichen Umbruch seiner jüngeren Vergangenheit. Die Stadt wachse wieder, es müsse viel in Schulen und Infrastruktur investiert werden, so Rausch. Auch dafür sollen im rbb-Duell die jeweiligen Konzepte der beiden Kandidaten besprochen werden. "Ich hoffe sehr, dass wir da schärfere Konturen sehen, als wir das bisher im doch eher unaufgeregten Wahlkampf mitbekommen haben."