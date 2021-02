Karin Höpfner 14547 Beelitz Donnerstag, 11.02.2021 | 15:29 Uhr

Wann werden in den kleinen Städten des Landkreises endlich die kleinen und kleinsten Geschäfte wieder öffnen dürfen.Das sind doch keine großen Center.Der Handel in den kleinen Städten steht kurz vor dem Aus.Bei Einhaltung aller beschlossenen Maßnahmen ist es möglich hier wieder ein wenig Normalität zu realisieren. Unverständlich für viele ist die Regel Blumenläden sind zu schließen. Die Blumenläden die einen gewissen Anteil an Obst und Gemüse in ihren Geschäften anbieten dürfen öffnen. Was ist das für ein Schildbürgerstreich.

Bitte mal einige unsinnige Regeln auch für die Zukunft überprüfen und anpassen. Ich bin nicht im Handel tätig, bin aber gern Kosumentin. Karin Höpfner