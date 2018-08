3. Februar

Die polnische Überwachungsbehörde wendet sich an MASGF (42) und informiert, dass nach Auskunft der griech. Behörden, die griech. Apotheke O. keine gültige Großhandelserlaubnis besitzt.

Diese Information wird an das LAVG (G 3) weitergegeben.

6. Februar

LAVG (G 3) fragt offiziell bei der griech. Behörde EOF an, ob die griech. Apotheke O. eine Großhandelserlaubnis besitzt, da die Firma nicht in der EUDRA-GMPD aufgeführt sei und übermittelt die von Lunapharm erhaltenen Nachweise für die Großhandelserlaubnis der griech. Apotheke

13. Februar

EOF antwortet LAVG (G3) auf Nachfrage, mit einem Verweis auf die bereits gegebene Antwort-Mail vom 13. Dezember.

LAVG (G3) wendet sich an die EOF - unter Verweis einer mehrwöchigen Erkrankung der Kollegin, an die die Mail der EOF vom 13. Dezember gerichtet war – und übermittelt mehrere Lieferlisten der Arzneimittel, die Lunapharm von der griech. Apotheke O. erworben hat.

LAVG (G3) teilt MASGF (42) mit, dass angesichts der Antwort aus Griechenland mit der Feststellung, dass die von Lunapharm gehandelten und von der griech. Apotheke O bezogenen Arzneimittel außerhalb des rechtmäßigen Vertriebsweges gehandelt wurden und somit als gefälscht anzusehen sind. Es wird zudem mitgeteilt, dass Unterlagen bei Lunapharm angefordert würden und von einem kurzfristigen Rückruf der betreffenden Arzneimittel durch das Unternehmen ausgegangen wird, ggf. werde eine behördliche Anordnung erfolgen. Beim LKA werde eine Anzeige erstattet und zeitnah eine Inspektion bei der Lunapharm durchgeführt.

LAVG (G 3) wendet sich an Lunapharm mit der Anforderung einer vollständigen Liste (mit verschiedenen Angaben) über die von der griech. Apotheke O. erworbenen Arzneimitteln. Falls die Ware verkauft wurde, seien die Käufer zu benennen. Zudem werden Übersichten zu den Lagerbeständen erbeten. Termin für die Stellungnahme zum Umgang mit der betroffenen Ware bis 15:30 Uhr desselben Tages; Termin für Listen: 14. Februar

14. Februar

Lunapharm interpretiert die Antwort von EOF vom 13. Dezember 2016 anders, nämlich das griech. Apotheken nicht automatisch zum Großhandel berechtigt seien; im vorliegenden Fall aber gültige Dokumente aus 1981 und 2014 vorgelegt worden seien.

LAVG (G 3) widerspricht ggü. Lunapharm dieser Darstellung und verweist u.a. auf den fehlenden Eintrag in EUDRA-GMPD; teilt aber mit, dass man diese Frage erneut an die EOF übermittelt habe.

LAVG (G 3) informiert EOF darüber, dass man eine Antwort der Lunapharm erhalten habe, nach der die griech. Apotheke O. eine griechische Großhandelserlaubnis „nach altem Recht“ habe. LAVG bittet um rasche Klarstellung der widersprüchlichen Aussagen.

LAVG (G 3) erinnert EOF erneut an die Anfrage vom selben Tag und bittet um schnelle Beantwortung. Das LAVG weist zudem darauf hin, dass Herrn Dr. H. bereits im Jahr 2010 die die Handelserlaubnis wegen Verstößen gegen das deutsche Recht entzogen worden war.

15. Februar

LAVG (G 3) erinnert EOF nochmals an Brief vom 13. Februar und Mails vom 14. und 15. Februar und bittet um schnelle Antwort.

Lunapharm informiert LAVG (G 3), dass sich die griech. Apotheke O. die Diskrepanz der Aussagen nicht erklären kann (Umzug in andere Geschäftsräume?). Die griech. Apotheke habe einen Anwalt eingeschaltet, der mit EOF den Sachverhalt prüfen werde. Diese Auskunft der griech. Apotheke O. liege möglicherweise Ende Februar vor. „Vorsorglich werden wir bis zu erneuten Rückmeldung der griech. Behörden von diesem Lieferanten [griech. Apotheke O.] keine Ware beziehen“.

LAVG (G 3) kündigt Lunapharm eine Inspektion für den 23./24. März 2017 an.

16. Februar

Interner Vermerk von LAVG (G3), dass EOF immer noch nicht geantwortet hat.

LAVG (G 3) fragt EOF erneut schriftlich an und erkundigt sich, ob die bisherigen Schreiben und Anfragen angekommen seien, da bislang eine Antwort ausstehe.

EOF wiederholt die Aussage vom 13. Dezember 2016 an LAVG, dass in Griechenland Apotheken nicht als Großhändler zugelassen sind und entsprechend und nach Implementierung der EU-Richtlinie 2011/62/EU im Jahr 2013 [Fälschungsrichtlinie]. Eine Erklärung für den Verweis von Lunapharm auf „old law“ hat die EOF nicht.

LAVG (G3) informiert EOF, dass Lunapharm ihrerseits informiert habe, dass ein Mitarbeiter der EOF mit einer verantwortlichen Person [responsible person] gesprochen habe mit dem Ergebnis, dass die griech. Apotheke O. als Großhändler agieren dürfe. Es werde daher noch einmal um Klarstellung gebeten, ob die EOF sich ganz sicher sei, dass die griech. Apotheke nicht handeln durfte.

LAVG (G3) schreibt an Lunapharm, dass die EOF erneut mitgeteilt habe, dass die griech. Apotheke nicht im Besitz einer Großhandelserlaubnis sei und das sich auch die EOF die Aussage „nach altem Recht“ nicht erklären könne. Es sei eine erneute Anfrage an die EOF übermittelt worden, gleichwohl wird rasche Klärung der Großhandelserlaubnis der griech. Apotheke O. durch Lunapharm gefordert. Termin bis Ende der Woche [18./19. Februar].

17. Februar

LAVG (G 3) erhält von einer griech. Regierungsinstitution eine Mail in griechischer Sprache. LAVG bittet den Absender um eine kurze Zusammenfassung in Englisch.

LAVG (G 3) bittet Lunapharm um eine kurzfristige Übersetzung der griech. Mail. Ein Satz in der Mail sage [Google translate], dass die griech. Apotheke O. keine Großhandelserlaubnis habe und Arzneimittel nur „an die Öffentlichkeit zum offiziellen Verkaufspreis [abgeben dürfe]“. Man gehe weiterhin von gefälschten und somit nicht verkehrsfähigen Arzneimitteln aus und erinnert an die Zusendung der am 13. Februar angeforderten Aussagen und Dokumente.

Lunapharm übermittelt einen von einem Übersetzungsbüro gefertigten Text der am selben Tag aus Griechenland eingegangenen Mail. Lunapharm interpretiert die o.g. Aussage in der Mail aus Griechenland völlig anders. Es bestehe ein Verständnisfehler bzw. –Unterschied beim Begriff „Großhändler“ in DE und GR. Lunapharm weist die Auffassung des LAVG zurück; es bestehe keine Grundlage für einen Arzneimittelrückruf.

20. Februar

LAVG (G 3) fragt noch einmal bei dem Absender der griech. Mail vom 17. Februar nach, ob die griech. Apotheke O. nach griechischem Recht seit 2015 eine Erlaubnis habe, Arzneimittel an die Lunapharm zu verkaufen.

LAVG (G 3) informiert Lunapharm über diese nochmalige Anfrage.

22. Februar

LAVG (G 3) schickt die Mail vom 20. Februar erneut an die griech. Regierungsinstitution. Diese antwortet mit einem Satz in griechischer Sprache.

LAVG (G 3) bittet EOF und Lunapharm um Übersetzung dieses einen Satzes. Der Satz lautet: „Wie ich bereits erklärt habe, und ich werde es wiederholen, ist der Großhandel mit Arzneimittel durch Apotheken nicht erlaubt“.

LAVG (G 3) weist die Auffassung von Lunapharm vom 17. Februar betreffend den Begriff des Großhändlers scharf zurück; es wird Zeit eingeräumt, den griech. Text vom selben Tag übersetzen zu lassen, bevor Maßnahmen nach § 69 AMG eingeleitet werden (u.a. Rückruf von Arzneimitteln bei begründetem Fälschungsverdacht).

23. Februar

LAVG (G 3) informiert Lunapharm, dass eine rechtsverbindliche Auskunft zum von Lunapharm beschriebenen Handelsweg über BMG von der griech. Arzneimittelbehörde erbeten werde.

Lunapharm weist die Schlussfolgerungen des LAVG zurück (u.a. weil es sich hier um den Bezug von Arzneimitteln in kleiner Zahl zu Einzelhandelspreisen von der griech. Apotheke O. durch Lunapharm handele. Die griech. Apotheke O. habe eine aktuelle „erweiterte Großhandelsgenehmigung“ beantragt und erwarte bald eine Erteilung. Lunapharm werde „bis auf Weiteres“ keine Ware von der griech. Apotheke O. beziehen.

LAVG (G 3) führt in einer Mail an MASGF (42) aus, dass das von Lunapharm beschriebene Verfahren nicht als rechtskonform erachtet werde, für den Erlass eines Verwaltungsaktes, die noch bestehenden Bedenken aber ausgeräumt werden müssten. So hätte die griech. Behörde nie von einem unrechtmäßigen Bezug der Arzneimittel gesprochen und viele gestellte Fragen seien nicht beantwortet worden. Es werde daher nur die Möglichkeit gesehen, eine offizielle Anfrage über das BMG zu starten.

24. Februar

EOF antwortet und schreibt, wie bisher am 13. Dezember 2016 und 16. Februar 2017, dass Apotheken in Griechenland keine Großhandelserlaubnis haben.

27. Februar

LAVG (G 3) fertigt den Entwurf eines Schreibens an das BMG, in dem dieses gebeten wird – unter Ausführungen zum konkreten Fall – eine beigefügte Anfrage bzgl. der Großhandelserlaubnis der griech. Apotheke O. an die griechische Bundesbehörde weiterzuleiten. Dieses Schreiben wird auf dem MASGF (42) mit der Bitte um Weiterleitung an das BMG zugeleitet.

3. März

LAVG (G 3) bittet EOF und die griechische Regierungsinstitution noch einmal mit Darlegung der Bedeutung der Auskunft dringend um die Beantwortung der spezifischen Frage, ob die griech. Apotheke O. eine Großhandelserlaubnis hat(te). Außerdem fordert LAVG (G 3) eine Bewertung und Stellungnahme an zur Frage, ob die bereits der EOF zugesandten Dokumente in Englisch, in denen ausgeführt wird, dass griechische Apotheken innerhalb der EU als Großhändler agieren können, echt sind und von wem sie ausgestellt wurden.

Ein Mitarbeiter der LKA wendet sich an das LAVG (G 3) und übersendet Auszüge aus der Rechtshilfeakte der StA Potsdam.

LAVG (G 3) informiert MASGF (42) über den – sich aus den übersandten Auszügen abgeleiteten – Verdacht, dass Lunapharm in Griechenland gestohlene Ware verkauft und ggf. zwei weitere Pharmahändler involviert sind. Er kündigt zudem ein Treffen mit dem LKA am 7. März an.

7. März

Aktennotiz LAVG (G 3) über ein Treffen mit Mitarbeiter(n) des LKA; dabei Übergabe einer Kopie des griech. Rechts- (bzw. Amts-) Hilfeersuchens. LKA deutet an, dass „bestimmte Arzneimittel“ bei Lunapharm „gar nicht aus Griechenland hier sein dürften“. Es wird gebeten, Maßnahmen des LAVG zum Gesundheitsschutz „werden nach Möglichkeit erst nach der Hausdurchsuchung eingeleitet“. Eine Bewertung des Schreibens [des LKA] „zur Amtshilfe“ wird im LAVG für nötig erachtet. Eine Hausdurchsuchung sei für Ende März 2017 vorgesehen.

8. März

MASGF (42) schickt nach interner Schlussabstimmung den Brief (mit Anlagen) ans BMG mit einer englisch verfassten Anfrage zur Weiterleitung an die zuständige griechische Bundesbehörde. Der Brief enthält den Sachverhalt und –stand.

EOF antwortet mit einem Satz auf die Anfrage von LAVG vom 3. März 2017 (s.o.), in dem „sehr empfohlen wird, frühere Antworten der EOF zu akzeptieren“

LAVG wiederholt gegenüber EOF umgehend seine Anfrage vom 3. März mit Hinweis auf das Rechtshilfeersuchen der Staatsanwaltschaft Athen.

8. März 2017

Lunapharm übersendet an LAVG (G 3) Dokumente zu einem weiteren Großhändler auf Zypern mit der Bitte um Prüfung und ggf. um Genehmigung

Lunapharm teilt erneut mit, dass es seit dem 1. Januar 2017 keine Handelsaktivitäten mit der griech. Apotheke O. gegeben habe.

14. März

LAVG (G 3) informiert das LKA (offenbar auf dessen Anforderung) über die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Geschäftsaktivitäten von Lunapharm (Großhandels- und Herstellungserlaubnis; Brief, datiert auf den 9. März 2017, per Mail).

15. März

LAVG (G 3) teilt LKA den Namen eines ehemaligen Geschäftspartners und den Namen von dessen Firma in Mahlow mit.

LAVG (G 3) fragt bei EOF an, ob Apotheken in Griechenland (hier die griech. Apotheke O.) als „Arzneimittelvermittler“ (Parallelhändler) agieren dürfen. Es wird Bezug auf den Handel mit der Firma G. auf Zypern genommen.

EOF antwortet, dass die griech. Apotheke O. nach griechischem Recht nicht als „Arzneimittelvermittler“ auftreten dürfen.

LAVG (G 3) klärt Lunapharm über die Vorschriften zu „Arzneimittelvermittler“ (§ 4 Abs. 22a AMG) auf und fordert erneut eine Bestätigung, dass der Handel von Lunapharm mit der griech. Apotheke O. weiterhin ausgesetzt ist.

Lunapharm erwidert gegenüber LAVG: „Ich bestätige dass wir den Bezug von Ware von der griech. Apotheke O. weiterhin aussetzen und hoffe, dass wir bald eine Klärung dazu erhalten“.

22. März

EOF informiert das LAVG (G 3) über eine – aufgrund der durch das LAVG übermittelten Unterlagen und Hinweise – am 21. März stattgefundene Inspektion bei der griech. Apotheke O. in Athen. Die EOF führt aus, dass der von der griech. Apotheke O. der Lunapharm vorgelegte Nachweis einer Großhandelserlaubnis in englischer Sprache hinsichtlich dieses Aspektes falsch sei, weil ein entsprechender Satz nur im englischen Text, aber nicht im griech. Original sei. Das englische Statement sei von einem Rechtsanwalt geschrieben worden, aber nicht von der EOF. Die griech. Apotheke O. habe Arzneimittel an Lunapharm und an die Firma R. geliefert. Die griech. Apotheke O. sei zudem von der Firma P. finanziert worden. Die griech. Apotheke O. habe keine Ware/Arzneimittel von einem griech. Großhändler bezogen, sondern (auch) von einer Firma in Kairo, einer ägyptischen Niederlassung der deutschen Firma P..

EOF bittet um Fotos von Arzneimittelpackungen, die sich bei der Lunapharm befinden.

LAVG (G 3) kündigt gegenüber der EOF eine Inspektion bei Lunapharm am 23. und 24. März an.

LAVG (G 3) informiert die Abteilungsleitung Gesundheit des LAVG über die Antwort der EOF, wonach nunmehr ein unrechtmäßiger Bezug der Waren aus Griechenland und ggf. auch aus Ägypten bestätigt seien und empfiehlt die Weitergabe dieser Information an den LAVG Präsidenten.

LAVG (G 3) informiert Lunapharm (nur) über die Auskunft der EOF zu der fraglichen englischen Text des griech. Rechtanwaltes und fordert eine Aufstellung aller jemals von der griech. Apotheke O. bezogenen Arzneimittel sowie die Ausarbeitung eines Maßnahmenplans bis zum folgenden Tag an.

23. / 24. März

LAVG (G 3) führt eine Routine- und anlassbezogene Inspektion bei Lunapharm statt. Dabei werden Kopien von offiziellen griech. Stellen (Department of Public Health and Social Welfare) über eine ApothekenBetriebserlaubnis von 1981/2014 und über eine Steueranmeldung (letzte Angabe aus 2013) von Lunapharm übergeben. Während der Inspektion werden Fotos von vorgefunden Arzneimittelpackungen gemacht.

LAVG (G 3) informiert AL Gesundheit und den Präsid. des LAVG und nachrichtlich das MASGF (42) über die wichtigen Erkenntnisse aus der Inspektion von Lunapharm (Verdacht auf illegalen Handel der griech. Apotheke O. mit Arzneimitteln mit Einbezug einer Firma in Ägypten (Niederlassung der Firma P.)). Die so gehandelte Ware habe nie die EU verlassen. Bei Lunapharm seien keine Reklamationen oder Nebenwirkungsberichte eingegangen. Es lagen Belege für eine einwandfreie pharmazeutische Qualität vor. Danach scheine von diesen „Produkten keine Gefahr für die Bevölkerung auszugehen“. Lunapharm beziehe seit Januar 2017 keine Ware von der griech. Apotheke O..

23. März

LAVG (G 3) informiert EOF über die Inspektionsergebnisse und bittet um einige zusätzliche Auskünfte (Kenntnis von dem „Handelsumweg“ über Ägypten; Ware habe die EU/Griechenland nie verlassen).

27. März

EOF antwortet auf die Fragen des LAVG vom 23. März. Danach ist es etwa seit 1994 Apotheken nicht erlaubt, als Großhändler Arzneimittel zu exportieren (Bezug zur EU-RL 92/25: Großhandelsrichtlinie (aufgehoben); ersetzt durch RL 2001/83). Der vorgelegte englische Text des griech. Rechtsanwaltes sei hinsichtlich der Aussage zur Großhandelserlaubnis gefälscht (hinzugefügt gegenüber dem griech. Original). Anhand der übersandten Fotos hält EOF die Ware als Originalware aus Griechenland kommend und für Griechenland bestimmt. Nach den Fotos weisen die Packungen Spuren eines gelben, aber entfernten Aufklebers auf, der eine Packung als vom griech. nationalen Gesundheitssystem gekauft ausweist. Der Aufdruck „governmental product“ bedeute, dass das Arzneimittel an ein Krankenhaus verkauft wurde und sich nicht in einer Apotheke befinden sollte.

LAVG (G 3) mahnt gegenüber Lunapharm die Zusendung aller angeforderten Unterlagen (komplette Liste der erhaltenen Waren durch die griech. Apotheke O.) an. Frist 31.03.2017.

LAVG fordert mit PZU die Firma P. (Zweigniederlassung in Mahlow) auf, ihre Geschäftstätigkeiten zu benennen. Termin ist 12. April. Die Anfrage bleibt ohne Antwort.

Aus dem Handelsregisterauszug vom 27.03.2017 ergibt sich: Import und Export sowie der Großhandel mit Krankenhausbedarf etc. soweit Gegenstände und Waren keiner behördlichen Genehmigung bedürfen; Arzneimittel werden nicht genannt.

28. März

LAVG (G 3) fordert von Lunapharm (nach der Inspektion am 23./24. März) eine vollständige Dokumentation mit einer Liste der von der griech. Apotheke O. bezogenen Waren und eine Fotodokumentation der Wareneingangskontrolle.

LAVG kündigt gegenüber EOF weitere Fotos vorgefundener Arzneimittelpackungen an und informiert über die laufenden Aktivitäten rund um Lunapharm.

LAVG (G 3) schreibt an das BKA, schildert den Sachverhalt und Stand der Ermittlungen in Zuständigkeit des LAVG und bittet das BKA um Amtshilfe, weil [man] hier in der Sache und den Mitteln des LAVG nicht weiterkomme. Eine Kopie dieser Nachricht geht an das MASGF (42) und im Nachgang auch an das LKA Brandenburg.

Das LAVG führt eine Anhörung der Lunapharm (Anhörung I) zur beabsichtigten Untersagung des „Inverkehrbringens von in Deutschland nicht zugelassenen Arzneimitteln, sowie von zentral zugelassenen Arzneimittel ohne deutsche Kennzeichnung, die über eine Verkehrsgenehmigung nach der [EU] VO Nr. 726/2004 verfügen“ durch. Frist:13. April 2017

29. März

LAVG (G 3) wendet sich an die EOF und informiert u.a., dass weder die Firma P., noch die Firma R. über eine Großhandelserlaubnis verfügen.

31. März

Lunapharm übersendet an LAVG (G 3) die angeforderte Dokumentation (vgl. Mail vom 28. März) und die Fotodokumentation.

3. April

LAVG (G 3) leitet die von Lunapharm übersandte Dokumentation und Listen an die EOF sowie die erbetenen Fotos.

LAVG /G 3) führt eine weitere Anhörung der Fa. Lunapharm (Anhörung II) zu folgenden beabsichtigten Maßnahmen durch (zusammengefasst):

1) Untersagung des Bezuges von Arzneimitteln von der griech. Apotheke O.; 2) Untersagung des Inverkehrbringens von Arzneimitteln von der griech. Apotheke O.; 3) Rückruf aller von der griech. Apotheke O. bezogenen Arzneimittel, deren Verwendungsdatum noch nicht abgelaufen sind. Frist zur Stellungnahme bis 21. April 2017.

4. April

Lunapharm bittet das LAVG (G 3) um Verlängerung der Frist der Anhörung I (ursprünglich 13. April) wegen Urlaubs bis zum 21. April 2017.

Die EOF übermittelt (nach Eingang der Dokumente und Fotos), ein Schreiben des griech. Gesundheitsministeriums (datiert vom 31. März 2017), welches noch einmal offiziell bestätigt, dass in Griechenland Apotheken nicht autorisiert seien, Großhandel zu betreiben, und dass die griech. Apotheke O. nie eine Erlaubnis als Großhändler nach griechischem Recht hatte.

5. April

LAVG (G 3) gewährt Lunapharm die erbetene Fristverlängerung zur Anhörung I bis 21. April.

LAVG (G 3) informiert das LKA Brandenburg über die offizielle Mitteilung der EOF.

Eine LAVG-Mitarbeiterin (GMP-Inspektorin für Lunapharm) wird außerhalb des Dienstes in ihrer Wohnung vom LKA als Zeugin zum Vorgang“ Lunapharm“ im Rahmen der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen vernommen.

10. April

Das LAVG (G 3) fragt bei der rumänischen zuständigen Behörde an, ob ein während der Inspektion bei Lunapharm gefundene, (beigefügte) Großhandelsgenehmigung dort im Original ausgestellt wurde.

11. April

Die rumänische Behörde bestätigt, dass die in der Großhandelsgenehmigung genannte Firma zugelassen ist.

12. April

LAVG gibt diese Information aus Rumänien an Lunapharm weiter.

21. April

Die Stellungnahmen von Lunapharm zu den Anhörungen I und II gehen beim LAVG (G 3) ein. Sie enthalten eine Stellungnahme einer Anwaltskanzlei, die alle beabsichtigten Anordnungen, vor allem aber den Rückruf von Arzneimitteln, für nicht begründet hält und alle vorgesehenen Maßnahmen ablehnt.

Die Stellungnahmen werden auch dem MASGF (42) übermittelt.

24. April

LAVG (G 3) bittet Lunapharm um eine Aufstellung der Arzneimittel, die von der griech. Apotheke O. bezogen wurden und noch bei Lunapharm vorrätig ist.

25. April

Lunapharm teilt LAVG (G 3) mit, dass dort keine Lagerware von Arzneimittel der griech. Apotheke O. mehr vorhanden ist, sondern nur noch die Rückstellmuster bereits verkaufter Ware.

LAVG bittet um eine genaue Übersicht der noch vorhandenen Rückstellmuster.

Lunapharm übersendet an LAVG (G 3) eine Liste der noch vorhandenen Rückstellmuster.

Das LAVG (G 3) übersendet dem Landeslabor Berlin Brandenburg eine Liste der Arzneimittel (Rückstellmuster) mit der Frage, ob dort eine Untersuchung der Produkte erfolgen könne.

LAVG (G 3) fragt EOF, ob in Athen/Griechenland ein Gerichtsverfahren von der griech. Apotheke O. angestrengt wurde zur Frage, ob es ihr erlaubt war, Arzneimittel an einen deutschen Parallelvertreiber zu verkaufen.

26. April

LAVG (G 3) fragt bei EOF nach, ob eine rechtliche Klärung (judicial clarification) zur Frage der Erlaubnis der griech. Apotheke herbeigeführt wird.

EOF teilt dem LAVG (G 3) mit, dass dort kein Gerichtsverfahren zur Frage, ob die griech. Apotheke O., Arzneimittel an einen deutschen Parallelvertreiber verkaufen durfte, anhängig sei. EOF untersuche derzeit die griech. Apotheke O. selbst auch..

28. April

Lunapharm teilt dem LAVG (G 3) mit, dass nach Rücksprache mit der griech. Apotheke O. dort ein Audit durchgeführt wurde und Anwälte der griech. Apotheke O. eine Stellungnahme an die zuständige Behörde geschickt hätten. Es gäbe kein Gerichtsverfahren.

2. Mai

LAVG (G 3) wendet sich mit der Frage, wie im konkreten Fall unrechtmäßigen Medikamentenhandels, wobei die Arzneimittel aber wohl keine Qualitätsmängel aufweisen zu verfahren sei, insbesondere ob ein Rückruf verhältnismäßig sei, an einen Juristen des LAVG (Abteilung Zentrale Dienste).

Dieser meldet (offenbar fernmündlich) dem Dezernat G 3 zurück, dass vor dem Hintergrund einer nicht bestätigten / unwahrscheinlichen qualitativen Beeinträchtigung der Arzneimittel und der bereits weitestgehend erfolgten Anwendung, ein Rückruf der Medikamente als nicht verhältnismäßig anzusehen sei.

Das Landeslabor teilt mit, dass eine Untersuchung nur von zweien der aufgeführten Medikamente möglich sei (Velcade und Alimta).

4. Mai

Das LAVG (G 3) wendet sich an Lunapharm und kündigt einen Probenzug an den Rückstellmustern unter Aufführung der entsprechenden Arzneimittel an.

10. Mai

Die Verdachtsproben der Rückstellmuster werden durch das LAVG (G 3) gezogen und an das Landeslabor Berlin Brandenburg (je zwei von Velcade und Alimta) mit der Bitte um Prüfung übersandt.

11. Mai

MASGF (42) informiert die polnische Aufsichtsbehörde über die Erkenntnisse betreffend die griech. Apotheke O. und gibt die Information weiter, dass die deutschen Behörden nach keinen Rückruf von Medikamenten planen.

15. Mai

Die polnische Überwachungsbehörde erkundigt sich im MASGF (42) ob es zutreffend sei, dass Lunapharm die aus Griechenland bezogenen Medikamente zwar nicht in Deutschland, aber in andere EU Länder weiter veräußern durfte.

Diese Aussage wird durch MASGF (42) bestätigt.

19. Mai

Die EOF informiert das LAVG (G 3)über den „Ursprung“ der in den Fotos dokumentierten (griech.) Ware.

Danach seien die meisten der abgebildeten Arzneimittel (Verpackungen, Vials) griech. Ursprungs, einige kommen aus Italien oder Frankreich). Man erkenne, dass ein Authentizität-Aufkleber entfernt wurde, der üblicherweise beim Export oder Vertrieb solcher Arzneimittel auf der Packung verbleibe. Das Fehlen der Aufkleber weise darauf hin, dass die Kosten für die Arzneimittel bereits erstattet wurden.

22. Mai

MASGF (42) wendet sich an das LAVG (G 3) und übermittelt die bisherige Kommunikation mit der polnischen Aufsichtsbehörde, in Bezug auf Lunapharm.

24. Mai

Die polnische Aufsichtsbehörde bedankt sich bei MASGF (42) für die übersandten Informationen zur griech. Apotheke und bittet die Brandenburger Behörden die EMA zu informieren.

MASGF (42) wendet sich mit dieser Frage an das LAVG (G 3); den polnischen Kollegen teilt MASGF (42) mit, dass diese Frage intern erörtert werde.

29. Mai

LAVG (G 3) schreibt (vorab per Mail) an die Fa. Lunapharm und verbietet den Verkauf aller Arzneimittel der griech. Apotheke O.; die Rückstellmuster dürfen nicht verkauft werden.

LAVG (G 3) bittet um Aufstellung aller seit dem 22. März 2017 verkauften Arzneimittel, die von der griech. Apotheke O. bezogen wurden.

LAVG (G 3) bittet Lunapharm um Bestätigung, dass Lunapharm die griech. Apotheke O. als Lieferanten (formal) disqualifiziert hat.

[22. Mai bis 31. Mai]

Parallel-Vorgang zu den Arzneimittel (Neulasta), die in Polen beschlagnahmt wurden und dorthin von der Lunapharm verkauft wurde.

30. Mai

Die polnische Aufsichtsbehörde wendet sich an die EMA und informiert über die lange Korrespondenz mit den deutschen und griech. Behörden und die diesbzgl. Erkenntnisse.

31. Mai

Die EMA fordert in einer RAS Meldung das LAVG auf, Lunapharm zu inspizieren, den Vertrieb gefälschter Arzneimittel zu beenden, von der Lunapharm eine vollständige Vertriebsliste anzufordern und den Rückruf zu kontrollieren. Die EMA habe die für diese Forderung nötigen Belege und Argumente von der polnischen Behörde erhalten.

Das BfArM leitet die Meldung der EMA an das MASGF (42) und bittet um entsprechende Veranlassung der angezeigten Maßnahmen. Die EMA setzt darin eine Frist bis zum 2. Juni 2017. Das BKA und das LKA erhalten vom BfArM eine Kopie dieser Nachricht.

MASGF (42) informiert darüber das LAVG (G 3) und bittet um Übersendung der Antworten auf die Fragen der EMA an das MASGF.

1. Juni

Lunapharm nimmt zu den beabsichtigten Maßnahmen und Anordnungen (Anhörungen I und II) Stellung und lehnt diese vollständig ab.

2. Juni

LAVG (G 3) erlässt einen Bescheid an die Lunapharm, mit dem der Firma untersagt wird, Medikamente, die aus der näher bezeichneten Apotheke in Athen (Griechenland) bezogen worden sind, in den Verkehr zu bringen.

LAVG erlässt einen weiteren Bescheid an die Lunapharm zur Auskunftserteilung bis zum 7. Juni 2017, die Kopien aller Lieferscheine der seit dem 22.03.2017 aus Griechenland bezogenen Arzneimittel dem LAVG vorzulegen.

Die sofortige Vollziehung für beide Bescheide wird angeordnet und ein Zwangsgeld i.H.v. 10.000 EUR angedroht.

MASGF (42) informiert EMA über den Sachstand zur fraglichen Großhandelserlaubnis der griech. Apotheke O. und darüber, dass ein Rückruf von Arzneimitteln (hier Neulasta) nicht gerechtfertigt sei (cc. an PEI, BfArM und RAS-Verteiler).

7. Juni

Lunapharm bittet gegenüber LAVG um Fristverlängerung bis 16. Juni 2017.

Lunapharm reicht beim Verwaltungsgericht Potsdam Widerspruch und Antrag auf Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes, d.h. die Wiederherstellung bzw. Anordnung der aufschiebenden Wirkung der Widersprüche gegen beide v.g. Bescheide ein.

Erlass eines weiteren Bescheides durch das LAVG mit einer „Untersagensverfügung“an Lunapharm - kein Inverkehrbringen von in Deutschland nicht zugelassenen sowie zentral zugelassenen Arzneimittel ohne deutsche Kennzeichnung, die über Verkehrsgenehmigung VO Nr. 726/2004 verfügen. Keine sofortige Vollziehung

8. Juni

Das VG Potsdam fordert das LAVG auf, binnen einer Woche zum Antrag von Lunapharm Stellung zu nehmen und die Verwaltungsvorgänge vorzulegen, sowie bis zur Gerichtsentscheidung über den Antrag keine Vollziehung durchzuführen. Sollte dies nicht möglich sein, wird um umgehende Mitteilung gebeten.

9. Juni

LAVG gewährt Lunapharm bezüglich der angeforderten Auflistung der verkauften Arzneimittel, die von der griech. Apotheke O. bezogen worden sind, eine Fristverlängerung bis zum 12. Juni 2017.

Das Landeslabor übermittelt dem LAVG (G 3) eine erste Einschätzung zu den Untersuchungsergebnissen. Danach sind die Arzneimittel Velcade und Alimta ohne (negativen) Befund und entsprechen den Spezifikationen aus der Zulassung.

MASGF (42) informiert EMA über die Untersuchungsergebnisse zu Velcade und Alimta (sie entsprechen den Spezifikationen).

12. Juni

LAVG (G 3) nimmt Stellung gegenüber dem VG Potsdam zum Antrag der Lunapharm, den Sofortvollzug der Anordnung über das Verkaufsverbot von Arzneimittel der griech. Apotheke O. aufzuheben. LAVG beantragt den Antrag abzulehnen.

LAVG stellt der Lunapharm eine Anhörung nach § 55 OwiG zum Bezug der Waren über die griech. Apotheke zu. Stellungnahmefrist: 4. Juli 2017.

LAVG intern: NUI (Non-Urgent-Information) an polnische Überwachungsbehörde wegen Arzneimittel Neulasta.

13. Juni

Die Prüfberichte des Untersuchungslabors gehen dem LAVG offiziell zu.

14. Juni

LAVG (G 3) teilt dem MASGF mit, dass es sich im Fall Neulasta nach dortiger LAVG-Auffassung nicht um gefälschte Arzneimittel handele. Gleichwohl sei Lunapharm das Inverkehrbringen untersagt worden und ein Widerspruchsverfahren anhängig. Eine NUI-Meldung wird vorgeschlagen.

Die NUI wird versandt. Darin wird für Polen die Rücksendung der Neulasta-Packungen empfohlen.

22. Juni

LAVG (G 3) übermittelt MASGF (42) eine vorbereitete Stellungnahme an die EMA über die Ergebnisse der Laboruntersuchungen an den eingesandten Proben von Velcade und Alimta. Die untersuchten Proben entsprächen den Spezifikationen. Sie seien deshalb insgesamt nicht als Fälschungen zu bewerten. Allerdings sei der Zulieferer (die griech. Apotheke O.) von Lunapharm nicht hinreichend qualifiziert worden. Lunapharm habe den von der griech. Apotheke O. vorgelegten Dokumenten vertraut. Im Übrigen habe die griechische Behörde keine Warnung (RAS, RAN) zu diesem Sachverhalt versendet [innerhalb des bestehenden Netzwerkes].

MASGF (42) leitet diese Nachricht an die EMA weiter.

EMA bedankt sich beim MASGF (42) für die Erläuterungen und akzeptiert die Gründe des LAVG.

29. Juni

Lunapharm legt gegenüber dem LAVG Widerspruch gegen den Bescheid vom 7. Juni 2017 zum Verbot des Parallelvertriebs von Arzneimitteln, zunächst ohne Begründung ein.

4. Juli

Lunapharm nimmt zu der Anhörung vom 12. Juni 2017 Stellung und widerspricht den Vorwürfen des LAVG.

4. August

LAVG (G 3) mahnt bei Lunapharm die Begründung des Widerspruchs vom 29. Juli 2017 an.

Lunapharm bittet um eine Fristgewährung für die Begründung bis zum 1. September 2017.

16. August

Die EMA fasst gegenüber MASGF das Ergebnis der bisherigen Korrespondenz zusammen. Weitere Information seien nicht zu erwarten. EMA werde den Vorgang schließen.

MASGF informiert LAVG über die Mitteilung des EMA vom 16. August.

4. September

Die Widerspruchsbegründung von Lunapharm geht ein.

18. September

LAVG übersendet auf Nachfrage von Lunapharm die Ergebnisse der Untersuchungen von Velcade und Alimta.

17. Oktober

Lunapharm übersendet auf Nachfrage des VG Potsdam die Ergebnisse der Untersuchungen von Velcade und Alimta mit dem Hinweis, dass Lunapharm diese Daten selbst erst am 18. September vom LAVG mitgeteilt worden waren. Eine Kopie dieses Schreibens geht dem LAVG am 20. Oktober zu.