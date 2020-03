Berlin und Brandenburg wollen in einer Sondersitzung am Mittag über ein gemeinsames Vorgehen in der Corona-Krise sprechen. Vor allem geht es um die medizinische Versorgung. Brandenburg kündigte indes an, seine Intensivkapazitäten zeitnah verdoppeln zu wollen.



Livestream ca. 15 Uhr: Pressekonferenz nach gemeinsamer Kabinettssitzung von Berlin und Brandenburg