Bild: dpa

Es ist der bislang schwerste islamisische Anschlag in Deutschland: Am 19. Dezember 2016 sterben zwölf Menschen durch den Attentäter Anis Amri, der einen gekaperten Sattelschlepper ungebremst in den Berliner Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz lenkt. Fast 70 Menschen werden verletzt, viele von ihnen schwer oder sehr schwer.