Aische Berlin Donnerstag, 27.04.2023 | 16:27 Uhr

Das ist voll peinlich. Die sind vom Bürger gewählt. Die "Befragten" haben auch mehrheitlich für den Koalitionsvertrag gestimmt und jetzt Benehmen sich hier einige wie junge Pubertierende als es um die Wahl des OB geht. Ich dachte die Abgeordneten in Berlin wären Erwachsene mit Rückgrat und Verantwortung sowie Blick für das Ganze. Kein Wunder, dass es immer heißt "das ist nicht gut, aber für Berlin reicht's". Das ist ja ein absolut peinlicher Kindergarten, der hier uns Bürgern präsentiert wird. Da kann man ja als Abgeordneter sich nur für das Verhalten der Kollegen schämen und als Berliner fremdschämen. Vielleicht sollte man doch das ganze nur noch direkt den Bürger machen lassen. Ein Ende der Parteien und mehr direkte Demokratie in Berlin! Reißt euch endlich mal zusammen und fangt mit der Sacharbeit an, dafür seid ihr alle gewählt!