Das Brandenburger Kabinett informiert am Dienstag darüber, ob und was sich an den Corona-Regeln bei Veranstaltungen, Kontakten und Quarantäne ändert. Auch die Maskenpflicht in Schulen ist Thema. rbb|24 überträgt die Pressekonferenz im Livestream ab ca. 15 Uhr.