Gedenken an die Novemberpogrome in der Berliner Synagoge "Beth Zion"

Do 09.11.23 | 08:38 Uhr

Am 9. November 1938 brannten in Deutschland Synagogen, Jüdinnen und Juden wurden verprügelt, verhaftet und verschleppt. Heute gedenkt der Zentralrat der Juden in der Berliner Synagoge "Beth Zion" der Gräuel. rbb|24 streamt ab 10:50 Uhr live.