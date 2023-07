Der russische Präsident Wladimir Putin bereitet im Ukraine-Konflikt die Stationierung von Atomwaffen in Belarus vor, unweit der polnisch-litauischen Grenze. Warschau drängt auch deshalb auf die Aufstockung der Nato-Truppen und auf die Stationierung von Atomwaffen in Polen. Berlin setzt derweil auf Deeskalation und beansprucht eine Führungsrolle in Europa.

Es diskutieren am Dienstag, 4. Juli 2023, um 18 Uhr im Studio 14 – die rbb Dachlounge hochkarätige Experten über den aktuellen Stand der deutsch-polnischen Sicherheitspolitik:

Kai-Olaf Lang - Experte für Mittel- und Osteuropa bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin

Rainer Meyer zum Felde - Brigadegeneral a.D., Senior Fellow beim Institut für Sicherheitspolitik (ISPK)

Rolf Nikel - bis 2020 Botschafter in Polen, Vizepräsident des Deutschen Polen-Instituts

Justyna Schulz - Direktorin des staatlichen Westinstituts (Instiytut Zachodni) in Posen

Monika Sus - Gastprofessorin an der Hertie School’s Centre for International Security in Berlin und Mitarbeiterin an der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Warschau

Moderatiert wird die Diskussion von Jan Pallokat, rbb, bis 2022 Studioleiter Hörfunk im ARD-Studio Warschau.

Die Veranstaltung findet in deutscher Sprache statt.