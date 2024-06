rbb-Livestream zu Europa- und Kommunalwahlen in Berlin und Brandenburg

So 09.06.24 | 21:35 Uhr

In Berlin und Brandenburg wurde am Sonntag das Europaparlament gewählt. Zusätzlich wurden in der Mark Kommunalwahlen durchgeführt. Unser rbb24 Spezial bietet eine erste Einordnung nach Schließung der Wahllokale.