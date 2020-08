Brandenburg will wieder Obergrenzen für Feiern einführen

Seit Mitte Juni kann man in Brandenburg wieder so viele Gäste zu Hochzeiten und runden Geburtstagen einladen, wie man möchte. Doch damit soll bald Schluss sein. Geplant ist - wie in den anderen Bundesländern auch - eine Obergrenze von 50 Teilnehmern.