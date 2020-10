Hunderte demonstrieren in Lichtenberg gegen Rechtsextremisten

Proteste am Tag der deutschen Einheit

Am Wochenende sind in Berlin zum Tag der Deutschen Einheit rund 70 Demonstrationen angemeldet. Bei der Auflösung einer Sitzblockade gegen einen Aufmarsch von Rechtsextremisten in Berlin-Lichtenberg kam es zu Auseinandersetzungen.