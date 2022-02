Karin B. Berlin-Friedrichshain Dienstag, 08.02.2022 | 12:15 Uhr

Es ist wieder einmal beschämend, dass unsere Regierenden immer nur reagieren, jedoch nie vorausschauend agieren! Also alles wie gehabt. Brandenburg hebt 2G im Einzelhandel auf, Berlin trottet hinterher. Absprache = Null.



Und wenn man schon mal dabei ist, hätte ich gern logische Erklärungen für die Sinnhaftigkeit anderer noch geltender Maßnahmen:



- unter 3G-Bedingungen Bücher kaufen ist erlaubt, Bekleidung jedoch nicht?

- Tanztraining in Tanzschulen o.ä. Räumlichkeiten incl. Veranstaltungen sind unter 2G+ erlaubt, das Tanzen in

Bars/Clubs jedoch verboten

- Einkaufen in Drogerien sind mit 3G erlaubt, ein Haarschnitt jedoch nicht (obwohl es auch zur Körperhygiene gehört)



Unser Senat ist unfähig, darauf logische Antworten zu geben. Stattdessen erhält man als Antwort nur Pseudo-Phrasen. Vielleicht schaffen es die Medien, z.B. rbb24, in PKs Antworten zu erhalten.

Nicht nur ich wären darüber sicher sehr erfreut.