Wenn wie geplant Ende des Jahres das Öl-Embargo gegen Russland greift, dürfte die Erdöl-Raffinerie PCK in Schwedt besonders betroffen sein. Was sind die Folgen für die Region? Darüber wird heute im rbb-Bürgertalk "Wir müssen reden" diskutiert. Ab 20:15 Uhr hier im Livestream

Ende des Jahres soll das Öl-Embargo gegen Russland auch in Deutschland vollständig umgesetzt werden. Besonders betroffen ist dann die Erdöl-Raffinerie PCK in Schwedt, wo die Druschba-Pipeline mit russischem Erdöl ankommt. Eine ganze Region bangt um ihre Zukunft.



Seit Monaten wird für den Erhalt der Arbeitsplätze demonstriert. Jetzt scheint die Stimmung in der Region zu kippen, immer lautstärker wird die Sanktions-Politik der Bundesregierung grundsätzlich in Frage gestellt.



Wie groß ist noch die Akzeptanz für die Russland-Politik der Bundesregierung, ändert sich da gerade in Ostdeutschland etwas?



Haben Schwedt und die Region auch nach Ende der russischen Öl-Lieferungen noch eine Zukunft?



Steigende Energiepreise und eine unsichere Versorgungslage im Winter: Welche Antworten hat die Regierung auf die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger?

Darüber diskutieren Britta Nothnagel und Andreas Rausch live im Bürgertalk auf dem Vierradener Platz in Schwedt/Oder u.a. mit:



Michael Kellner (Bü90/Grüne), Staatssekretär Bundeswirtschaftsministerium



Jörg Steinbach (SPD), Wirtschaftsminister Brandenburg



Karina Dörk (CDU), Landrätin Uckermark



Ralf Fücks, Publizist, Ukraine-Unterstützer



Konstanze Fischer, organisiert Demos in Schwedt



Annekathrin Hoppe, Bürgermeisterin Schwedt

