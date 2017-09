Pustekuchen Donnerstag, 21.09.2017 | 21:39 Uhr

Warum nennen wir nicht einfach alle Kreise, die bisher an Berlin grenzen "Rand von Berlin" (RB) und den Rest "Rand von Brandenburg"(RBB).



Ich überlege nach sinnvollen Alternativen, aber finde das ziemlich schwer. Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald hat wenig Verbindendes. Die einen haben weder Spree noch Dahme, die anderen keinen Fläming. Was will man daraus machen? Schon wieder einen Doppelnamen, der nicht allem gerecht wird? Mittelbrandenburg - was absolut nichtssagend ist? Da können wir uns aber auch gleich von jeglichem Sachbezug lossagen und kreativ werden. Irgendwas, was Leute anlockt und Lust auf einen Besuch macht, wie "Brandenburgisches Paradies".