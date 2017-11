Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) hat trotz des Scheiterns der Kreisgebietsreform einen Rücktritt ausgeschlossen. Schröter sagte dem rbb am Freitag, er werde sich der neuen Situation stellen. Er werde nicht weglaufen, sondern bereit sein, auch weiter Verantwortung zu tragen. Ein wichtiges Thema werde zu den Akten gelegt, damit sei die Arbeit aber nicht vorbei, so Schröter. "In jedem Abbruch ist auch die Chance eines Neustarts", sagte der Innenminister. Er hoffe nun darauf, dass die Kreise und kreisfreien Städte freiwillig kooperierten, so Schröter weiter. "Wir werden die Gespräche mit den kommunalen Spitzenverbänden führen müssen." Auch mit den Oberbürgermeistern müsse man klären, wie sie sich eine Kooperation auf freiwilliger Basis vorstellen könnten und wie das Land dabei helfen könne.

Am Ende bleibe aber auch festzustellen, so Schröter, dass auch die Kritiker einen Reformbedarf nicht geleugnet hätten. Mit Blick auf den Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD) sagte Schröter, er glaube nicht, dass ein Riss entstanden sei. Er sei sicher, dass Woidke hinter ihm stehe.



Der Märkischen Allgemeinen sagte Woidke am Freitag, er habe "großes Vertrauen zu Karl-Heinz Schröter". Er bleibe im Amt, so der Ministerpräsident. Schröter sei ein hervorragender Innenminister.

Der Ministerpräsident hatte das zentrale Vorhaben der Landesregierung am Mittwoch wegen massiver Widerstände gestoppt. Der ausschlaggebende Punkt sei die Anhörung im Landtag gewesen, hatte Woidke erklärt. Dabei sei deutlich geworden, dass "fast unisono die kommunale Ebene in Brandenburg die Reform in der jetzigen Art und Weise ablehnt", so der Ministerpräsident vor zwei Tagen. Er habe die Entscheidung nun getroffen, um den Zusammenhalt im Land zu wahren, hieß es.