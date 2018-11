imago/Martin Müller Video: Brandenburg Aktuell | 01.11.2018 | Andreas Hewel | Studiogespräch Landespolitik-Experte Thomas Bittner | Bild: imago/Martin Müller

Gescheitert am Widerstand der Kommunen - Kreisgebietsreform in Brandenburg vor einem Jahr gestoppt

Vor einem Jahr sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke überraschend die Kreisgebietsreform in Brandenburg ab – bis dato das wichtigste Reformprojekt der Regierung. Kreise und große Städte traten zu massiv dagegen an. Was hat der Streit hinterlassen?



Fit für die Zukunft wollte die brandenburgische Landesregierung ihre Verwaltung machen und entwarf dafür vor drei Jahren die sogenannte Kreisgebietsreform: weniger Landkreise, die kreisfreien Städte sollten bis auf die Landeshauptstadt Potsdam in den Landkreisen aufgehen. Doch das Projekt war schon früh umstritten und scheiterte am Ende am Widerstand der Kommunen. Genau vor einem Jahr stoppte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) schließlich die Reformpläne.

Kreise arbeiten enger zusammen

An die Stelle der beiden Gesetzesentwürfe sollte nun eine "sanfte" Verwaltungsreform ohne Zwangsfusionen treten. Konkret sagte Woidke im November 2017 dazu: "Wir werden Kooperationen und Fusionen fördern, sowohl auf der Gemeindeebene als auch auf der Landkreisebene. Zudem werden wir mit dem Landkreistag darüber reden, zusätzliche Aufgaben auf die städtische Ebene zu übertragen." Auch Wolfgang Blasig (SPD), Landrat von Potsdam-Mittelmark, war damals überzeugt, dass die Zusammenarbeit über Kreisgrenzen hinweg auch ohne Zusammenlegung oder Neuzuschnitt der Landkreise möglich wäre. Zusammen mit Potsdam, dem Havelland und Brandenburg an der Havel habe er heute viele gemeinsame Ämter in der Pipeline. Dabei gehe es etwa um die Zusammenarbeit in Fragen der Verkehrsplanung, der Wirtschaftsförderung und der Gesundheitsförderung. "Insbesondere beim Fachkräftemangel in der Verwaltung müssen wir zusammenarbeiten", so Blasig.

Landkreistag Brandenburg: "Reform hätte viel Kraft gebunden"

Nach der abgesagten Kreisreform galt es, die Probleme einzeln anzugehen. Dafür musste das Land mit den Kommunen verhandeln. Das gelang trotz Anlaufschwierigkeiten. Schon im Sommer dieses Jahres waren etliche Vereinbarungen getroffen worden: Cottbus, Brandenburg an der Havel und Frankfurt Oder bekamen eine Teilentschuldung von 211 Millionen Euro zugesagt. Die Zusammenarbeit der Kommunen und die Digitalisierung der Verwaltung wurde geregelt. Der kommunale Finanzausgleich wurde dauerhaft aufgestockt – bis 2022 allein ein Plus von 800 Millionen Euro. Große Schritte, die für die Landkreise nur möglich waren, weil die Reform abgeblasen wurde – und ein Befreiungsschlag, sagt der Geschäftsführer des Landkreistages, Paul-Peter Humpert. "Für die Landkreise ist eine große Last von den Schulter genommen worden, weil die Kreisgebietsreform dazu geführt hätte, dass viele Landkreise in Brandenburg damit befasst gewesen wären, ihre künftige Neuaufstellung zu gestalten, was viel Kraft gebunden hätte", so Humpert.



So hätte die Kreisgebietsreform aussehen sollen

Überarbeiteter Referenten-Entwurf: elf Landkreise plus Potsdam (Stand 2017)

Am Widerstand der Kommunen gescheitert

Im Juni 2015 hatte Rot-Rot ein Leitbild für die Verwaltungsstrukturreform 2019 [landtag.brandenburg.de] beschlossen. Der Plan: Die Zahl der Verwaltungseinheiten sollte wegen der sinkenden Einwohnerzahlen in den berlinfernen Kreisen von 18 auf zwölf verringert werden. Dabei sollten die drei kreisfreien Städte Brandenburg an der Havel, Cottbus und Frankfurt (Oder) "eingemeindet" werden, allein die Landeshauptstadt Potsdam sollte eigenständig bleiben. Seit Beginn des Reformvorhabens hatte sich der Zuschnitt der geplanten neuen Landkreise immer wieder verändert. Der Widerstand gegen die Reform war vor allem von den kreisfreien Städten ausgegangen, die um den Verlust ihrer Unabhängigkeit fürchteten. Schließlich sollte der Landtag am 15. November 2017 über zwei Gesetzesentwürfe zur Kreisreform abstimmen. Diese Abstimmung sagte Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) zwei Wochen vorher ab. Seine Begründung: "Der ausschlaggebende Punkt war die Anhörung im Landtag, wo nochmal deutlich geworden ist, dass fast unisono die kommunale Ebene in Brandenburg die Reform in der jetzigen Art und Weise ablehnt." Stattdessen wolle das Land einzelne Kooperationen auf regionaler Ebene unterstützen.

Innenministerium: Absage war "richtiger Schritt"

Bis zuletzt lehnten der Landkreistag sowie der Städte- und Gemeindebund die geplante Kreisgebietsreform in Brandenburg vehement ab. Bei einer Mammut-Anhörung im Landtag Mitte Oktober 2017 wurde deutlich, dass auch unter den Kommunalpolitikern der SPD viele gegen die Reform waren. Landkreise und kreisfreien Städte hatten bei der Anhörung im Landtag selbst vorgeschlagen, dass die Ziele der Reform auch durch freiwillige Kooperation erreicht werden könnten. Er habe die Entscheidung nun getroffen, um den Zusammenhalt im Land zu wahren, sagte Woidke zur Begründung der Absage. Das für die Verwaltungsreform zuständige Innenministerium steht auch heute noch zum Umschwenken vor einem Jahr. "Im Nachhinein muss man sagen, dass der Schritt, die Kreisgebietsreform abzusagen, richtig war", sagt Staatssekretärin Katrin Lange dem rbb. Land und Kommunen hätten "jetzt eine Form der Zusammenarbeit gefunden, die uns auch zu den gewünschten Zielen bringt."

Hintergrund zur Kreisgebietsreform Was war geplant? Die "Verwaltungsstrukturreform 2019" hatte unter anderem das Ziel, die Anzahl der Landkreise in Brandenburg zu reduzieren ( Kreisgebietsreform ). Derzeit gibt es in Brandenburg 14 Landkreise und vier kreisfreie Städte . Ein Referenten-Entwurf aus dem Innenministerium sah vor, dass Brandenburg künftig nur noch aus zehn Verwaltungseinheiten besteht . Im Rahmen der Kreisreform sollten drei der kreisfreien Städte "eingekreist" und somit den umliegenden Kreisen zugeschlagen werden. Betroffen davon wären Brandenburg an der Havel, Frankfurt (Oder) und Cottbus gewesen. Die Landeshauptstadt Potsdam sollte eigenständig bleiben. Auch im Koalitionsvertrag steht: "Wir halten grundsätzlich maximal zehn Kreisverwaltungen für ausreichend, auf die derzeit vom Land wahrgenommene Aufgaben übertragen werden." Nach heftigen Protesten von Landkreisen, kreisfreien Städten und einer erfolgreichen Volksinitiative mit rund 130.000 Unterschriften sah sich die Regierung zum Handeln gezwungen: Am 11. April 2017 stellte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) eine überarbeitete Version der Kreisreform vor. Demnach sollten zwar im Norden und im Südwesten insgesamt sechs Landkreise zusammengelegt werden. Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald sollten aber ihre Eigenständigkeit behalten. Auch einen "Super-Landkreis" Niederlausitz mit drei Landkreisen plus Cottbus sollte es nicht mehr geben. Das neue Modell sah schließlich insgesamt elf Landkreise und die kreisfrei bleibende Landeshauptstadt Potsdam vor.

Neugliederung der Landkreise Seit Beginn des Reformvorhabens hatte sich der Zuschnitt der geplanten neuen Landkreise immer wieder verändert. Auch die Namensgebung war nicht abschließend geklärt. Nach erneuten Änderungen im Frühjahr 2017 waren elf Landkreise plus Potsdam geplant. Die unten stehenden Karten zeigen die Entwicklunggschritte der Kreisgebietsreform. Karte oben: Stand vor der Reform (14 Landkreise und vier kreisfreie Städte)

Karte mitte: Referenten-Entwurf (neun Landkreise plus Potsdam)

Karte unten: Überarbeiteter Referenten-Entwurf (elf Landkreise plus Potsdam) Ministerium des Inneren und Kommunales Brandenburg rbb|24 Zuschnitt der Landkreise, Stand: 11.04.2017 Prignitz-Ruppin Oberhavel Uckermark-Barnim Havelland (mit Stadt Brandenburg) Potsdam (kreisfrei) Märkisch-Oderland Potsdam-Mittelmark Dahme-Spreewald Teltow-Fläming Oder-Spree (mit Frankfurt) Elbe-Elster mit Oberspreewald-Lausitz Spree-Neiße (mit Cottbus)

Konkrete Ausgestaltung Die erste brandenburgische Kreisgebietsreform aus dem Jahr 1993 sah grundsätzlich eine Regelmindesteinwohnerzahl in Höhe von 150.000 vor. Für dünn besiedelte Räume wurde ausnahmsweise eine Einwohnerzahl von 120.000 zugelassen. Im Jahr 2030 werden voraussichtlich in acht der 14 Brandenburger Landkreise weniger als 150.000 leben, in fünf Landkreisen wird die Einwohnerzahl nicht mal mehr die 100.000 erreichen. In Landkreisen, die weit von Berlin entfernt sind, werden die Einwohnerzahlen besonders nach unten gehen. Angesichts dieser Entwicklung schlug die Landesregierung vor, dass Kreise im Jahr 2030 eine Regelmindesteinwohnerzahl von 175.000 Bestand haben sollten. Nur in Ausnahmefällen sollte die Mindestzahl bei 150.000 Einwohnern liegen. Die Landkreise an sich sollten nicht größer als etwa 5.000 Quadratkilometer sein, da die Bürgermeister ehrenamtlich tätig sind. Im Sinne ihres bürgerschaftlichen Engagements sollten sie nicht zu große Distanzen für ihre Aufgaben zurücklegen müssen. Auch kreisfreie Städte sollten mindestens 150.000 Einwohner haben. Das bedeutete, dass Cottbus (Prognose 2030: 92.600 Einwohner), Frankfurt (Oder) (51.800) und Brandenburg an der Havel (64.700) ihre Selbstständigkeit verlieren und in die umliegenden Landkreise integriert werden würden. Nur die Landeshauptstadt Potsdam bliebe weiter kreisfrei , denn sie erfüllt mit rund 170.000 Einwohnern bereits heute die Kriterien der Kreisfreiheit. Nicht nur Landkreise, auch Gemeinden sollten fusioniert werden. Im ländlichen Raum sollten sie mindestens 8.000 Einwohner , im Speckgürtel um Berlin herum mindestens 12.000 Einwohner haben. Neben der räumlichen Neugliederung sollten sich durch die Verwaltungsstrukturreform ganz konkrete Aufgaben neu - und vor allem nach unten - verteilt werden ( Funktionalreform ): Im Entwurf des Leitbildes hieß es, Vollzugsaufgaben sollten nach dem Prinzip vergeben werden: " Die Gemeinden vor den Landkreisen - Die Kreisebene vor der Landesebene ". Allerdings sollte hierbei auch die Prämisse gelten, dass "dies rechtlich möglich, fachlich vertretbar und hinsichtlich der Verteilung der politischen Verantwortung angemessen ist und mittelfristig zu einer wirtschaftlicheren Aufgabenwahrnehmung führt."

Zeitplan 2015 Im Juni 2015 beschloss die Landesregierung in Potsdam ein Leitbild für die Verwaltungsstrukturreform 2019. Entstanden ist es aus Vorschlägen der Enquete-Kommission des Landtages. Im Herbst 2015 stellte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) seine Reformpläne in sogenannten Leitbildkonferenzen allen 14 Landkreisen vor. 2016 Im Anschluss an die Leitbildkonferenzen fanden im Frühjahr 2016 mehrere sogenannte Reformkongresse statt. Eine Dokumentation des öffentlichen Dialogs übergab Schröter am 5. April 2016 an die Landtagspräsidentin Britta Stark. Die Dokumente dazu finden sich auch im Netz. Am 5. Oktober 2016 stellte Schröter die Pläne zur Neuaufteilung der Landkreise vor. Demnach soll es künftig nur noch neun Landkreise plus Potsdam geben. 2017/2018 Bis Mitte 2017 wurde an zwei Gesetzen geschrieben, danach wurden sie vom Kabinett verabschiedet. Der Landtag soll sie bis Ende des Jahres beschließen. Das eine Gesetz befasst sich mit der Neugliederung der Kreise, das andere mit der Übertragung von Aufgaben des Landes auf die Kreise (Funktionalreform I.). Verschoben wurde die Funktionalreform II, nämlich die Übertragung von Aufgaben der Kreise auf die Gemeinden. Diese Reform zusammen mit den beiden anderen Gesetzen zu entwerfen, stelle eine Überforderung dar, teilte die Regierung mit. Die Funktionalreform II sollte deshalb erst im Jahr 2018 entworfen und beschlossen werden.

2019 Mitte 2019 sollte die Verwaltungsstrukturreform in Kraft treten. Die neuen Kreise hätten dann Zeit, die neuen Strukturen ein halbes Jahr lang auszuprobieren. Geplant war, die Kommunalwahl 2019 schon unter den neuen Kreisstrukturen abzuhalten. 2020 Am 1.1.2020 sollte die Funktionalreform (I und II) in Kraft treten, mit der Aufgaben neu verteilt werden würden. Aufgaben, die bislang von Land erledigt wurden, wären dann z.B. auf der Kreisebene erledigt worden. Aufgaben, die jetzt noch beim Kreis liegen, sollten später auf kommunaler Ebene abgearbeitet werden können.

