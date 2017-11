Fast zehn Jahre lang steuerte Brandenburg auf die Kreisreform zu, sie beschäftigte eine Enquete- und eine Leitbild-Kommission, sie sorgte für unzählige Anhörungen, Diskussionen und Ausschusssitzungen im Landtag, in den Kommunen und den Kreisen – nur, um am Ende doch gestoppt zu werden. Ein Wahnsinn, in der Tat. Und doch gilt wohl – und nicht nur an Halloween: Lieber eine Ende mit Schrecken als eine Schrecken ohne Ende.