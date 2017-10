Jörg Cottbus Dienstag, 10.10.2017 | 21:05 Uhr

Sorry, aber bei der Ablehnung der Kreisreform geht es nicht um "Heimatverlust", sondern darum, dass funktionierende Strukturen zerschlagen werden. Stattdessen neue Verwaltungen gebildet werden, um die gleichen Aufgaben zu verrichten. Und das wird Millionen verschlingen, damit es hinterher halbwegs so funktioniert wie vorher. Die Verwaltungen der kreisfreien Städte werden in der Mitte geteilt, da kommunale und kreisliche Aufgaben getrennt werden. Das heißt, Aufgaben in einem Büro in 10 Minuten erledigt wurden, werden jetzt in 2 räumlich getrennten Büros in 10 Tagen erledigt. An Personal wird maximal der Chef gespart. Und die Außenstellen müssen auch noch unterhalten werden. Das spart mit Sicherheit nichts! Ein gewünschter Effekt könnte sein, dass sich niemand mehr ehrenamtlich die Zeit und die Wege als Landkreisabgeordneter zumuten will, sodass nur noch Hauptamtliche aus dem Parteiapparat zum Regieren in Frage kommen. Vom Entschulden der Kommunen ist auch keine Rede mehr.