Medienbericht: Woidke will Kreisreform in Brandenburg stoppen

Die Kreisgebietsreform in Brandenburg wird angeblich vorerst nicht umgesetzt. Das berichtet der "Tagesspiegel" in seiner am Mittwoch erscheinenden Ausgabe. Ministerpräsident Woidke würde sein zentrales Regierungsprojekt nach massiven Protesten aufgeben.