Wegen der geplanten Neuordnung der Kreise war im Juli 2017 ein Gesetz verabschiedet worden, dass in diesen sechs Fällen die Amtszeiten bis 2019 - also bis zum Vollzug der Reform - verlängert werden sollten. In Ausnahmefällen hätte der Kreistag einen neuen Landrat bestimmen sollen.

Nach dem Stopp der Kreisgebietsreform kündigte das Brandenburger Innenministerium an, es wolle prüfen, wie nun verfahren werden soll. Die CDU hat bereits einen Gesetzentwurf zur Aufhebung der Regelung vorgelegt - unterstützt wird er von den Grünen, wie Fraktionschef Axel Vogel am Freitag mitteilte. "Ein Gesetz, das tief in ein Verfassungsrecht eingreift und nun keine Grundlage mehr hat, muss schnellstmöglich aufgehoben wird", so Vogel. "Wir unterstützen deshalb hier den vorliegenden Gesetzentwurf der CDU, um zügig zu einer Lösung zu kommen." Das Gesetz könne schon in der kommenden Woche in erster und zweiter Lesung verabschiedet werden, erklärte Vogel.