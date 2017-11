Fritz-Eckart Zahn Dienstag, 07.11.2017 | 10:09 Uhr

Ja,diskutiert die Folgen

u.v.a.

die Intentionen des Stopps der Kreisreform !

Der Woidke und der Christophers sind Ökonomen,die wissen,dass

die wirtschaftl. Eigenleistung Brandenburgs,die seit 1990 stetig runter gefahren wurde,wieder

hoch gefahren werden muss.

Dazu müssen auch Verwaltungsstrukturen geschaffen werden,die

die Reproduktions-Aussichten für investiertes Wirtschafts-Kapital erzeugen !

Und wenn Kapital in die Wirtschaft investiert wird,dann vorrangig in die sog.

primäre Real-Wertschöpfung,die den

stabilen Binnen-volks-und marktwirtschaftlichen

Kapital-Kreislauf erfordert.

> Investitions-Kapital wird via Löhne zu Verbraucher-Sozial-Kapital und das wandert zurück in die Firmen als neues Investitions-Kapital

und

die nächste Umdrehung des Wirtschafts-Kreislaufes kann beginnen.

Das ist die Agenda Woidke / Christopers.