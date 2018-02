Im vergangenen Jahr wurden die EU-weit gültigen Grenzwerte von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter für das Reizgas Stickoxid in 70 deutschen Kommunen überschritten. Gemeinsame Messungen von TU Berlin und rbb|24 hatten ergeben, dass die Grenzwerte in Berlin noch flächendeckender und stärker überschritten werden als offiziell bekannt. Schon die offiziellen Messdaten zeigen eine deutliche Überschreitung der Grenzwerte von bis zu 50 Prozent. Diesel-Fahrzeuge sind die Hauptquelle für Stickoxide in den Städten.



Für die Gesundheit vieler Berliner ist das ein großes Problem. Denn laut Weltgesundheitsorganisation erkranken Kinder, die an Stickoxid-belasteten Straßen wohnen, mit höherer Wahrscheinlichkeit an Asthma. Wer an einer solchen verkehrsreichen Straßen lebt, bekommt zudem häufiger eine Lungen- oder eine Herz-Kreislauferkrankung als jemand, der im Grünen wohnt. Laut europäischer Umweltagentur starben im Jahr 2016 in Deutschland rund 13.000 Menschen vorzeitig, weil die Stickoxid-Werte zu hoch sind.