Richtig ist, dass meteorologische Einflussfaktoren die Stickoxid-Messwerte schwanken lassen. An Tagen, an denen es viel regnet oder viel Wind weht, wird mehr Stickoxid aus der Luft ausgewaschen oder von den Straßen geblasen, die Werte sind dann niedriger als an windstillen, trockenen Tagen.

Dennoch haben die von der TU Berlin zwischen dem 24. Oktober und dem 26. November 2017 erhobenen Monatswerte eine hohe Aussagekraft – so verregnet ist der Berliner Herbst nämlich gar nicht. Das zeigt ein Abgleich mit dem vom Senat erhobenen Passivsammlerdaten. An den sechs verkehrsnahen Messstellen des Senats wichen in den Jahren 2014, 2015 und 2016 die Monatswerte in unserem Messzeitraum 24.10.-26.11. im Schnitt nur 5,6 Prozent von den Jahreswerten ab. Rund die Hälfte der Monatswerte war dabei leicht höher als im Jahresschnitt, die andere Hälfte leicht niedriger als im Jahresschnitt.

Quelle: Dem rbb vorliegende Daten zu den RUBIS-Messstellen Hardenbergplatz, Schildhornstraße, Mariendorfer Damm, Silbersteinstraße, Frankfurter Allee und Karl-Marx-Straße.