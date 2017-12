Bild: dpa/Daniel Maurer

In Deutschland werden seit 2008 Umweltplaketten für Autos ausgegeben. In den über 50 Umweltzonen dürfen mittlerweile meist nur noch Fahrzeuge mit einer grünen Plakette, also der besten Schadstoffgruppe, fahren. Dennoch ist die Stickstoffoxid- und Feinstaubbelastung in vielen Städten weiter hoch. Stuttgart wurde im Sommer gerichtlich dazu aufgefordert, mehr für saubere Luft zu tun - es drohen Fahrverbote für alte Diesel-Autos. Die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts dürfte im kommenden Jahr fallen.