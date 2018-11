Genaueres will die Umwelthilfe am Dienstagmittag mitteilen. Dabei soll es auch um mögliche Fahrverbote für Lastwagen und Dieselfahrzeuge der Schadstoffklasse Euro 6 gehen.

Auf einer Klage der Umwelthilfe hin hatte das Verwaltungsgericht im Oktober entschieden, dass von Mitte 2019 an wegen der hohen Luftverschmutzung mindestens elf Abschnitte stark befahrener Straßen für ältere Dieselautos (mit den Abgasnormen Euro 1 bis 5) zu sperren sind. In der Hauptstadt waren zum Jahresanfang allein mehr als 200.000 Pkw zugelassen, die darunter fallen. Hinzu kommen größere Fahrzeuge sowie Autos von Besuchern und Pendlern aus dem Umland.

In Berlin werden an vielen Stellen die Grenzwerte für Stickoxide überschritten. Die Gase können unter anderem Atemwege und Augen reizen. Vor allem Stickstoffdioxid ist gefährlich: Es kann die Lungenfunktion stören oder zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen. Die Umwelthilfe will deshalb vor Gericht ein weiträumiges Fahrverbot in Berlin durchsetzen.



Aber auch in anderen deutschen Städten hat die DUH bereits Urteile erwirkt - inzwischen auch für Autobahnen. Im November ordnete das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen eine Fahrverbotszone für Essen an, zu der auch die Verkehrsschlagader A40 auf dem Essener Stadtgebiet gehört.