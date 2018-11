Ab Montag gilt Tempo 30 in der Kantstraße

Berlin bekommt die nächste Teststrecke für bessere Luft: Auf einem Abschnitt der Kantstraße in Charlottenburg-Wilmersdorf gilt ab Montag Tempo 30. Im Auftrag der Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos / für Grüne) wird gemessen, ob die Luft durch diese Geschwindigkeitsbegrenzung sauberer wird.

Das Limit gilt zwischen Savignyplatz und Amtsgerichtsplatz, auf einer Strecke von 1,7 Kilometern. "Bei Tempo 30 verringern sich Beschleunigungs- und Bremsvorgänge", begründete der Sprecher der Verkehrsverwaltung das Pilotprojekt. In der Kantstraße werde nun mit Messröhrchen an mehreren Stellen untersucht, ob sich nun der Stickoxid-Ausstoß reduziere. Die Verwaltung ließ die Ampeln so anpassen, dass der Verkehr bei Tempo 30 möglichst gleichmäßig fließen kann.