Das rollende Labor steht unscheinbar vor dem Hauptsitz der Technischen Universität an der Straße des 17. Juni - ein kleiner Lkw mit zwei Sitzen in der Kabine und einem Haufen Technik auf der Ladefläche.

Durch ein dickes Aluminiumrohr, das oberhalb der Windschutzscheibe angebracht ist, wird die Luft angesaugt, nach hinten in der Labor geleitet und automatisch analysiert. Die Messergebnisse werden bereits Sekunden später auf einem Laptop angezeigt. Der Generator, der das Labor mit Strom versorgt, brummt wie ein Flugzeug. René Dubus, Chemiker im Jülich-Institut, fährt den Wagen. Tür zu, Motor an und sofort springt die Amplitude, die den Stockoxidwert anzeigt von 20 auf etwas über 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft, nach oben.

Der Transporter fährt auf die Straße des 17. Juni. Schon die erste Ampel zeigt Rot. Nun steht er zwischen den Autos. Wieder jagt der Cursor nach oben - 80, 90, 120 Mikrogramm Stickoxid. René Dubus erklärt: "Es sind viele Autos auf kleinem Raum. Die Schadstoffe werden nicht durch den Fahrtwind verteilt. Und so hat man gerade an Ampeln sehr hohe Werte."

Mit Tempo 30 in der Leipziger Straße will der Berliner Senat Fahrverbote verhindern. Messungen von rbb|24 und TU zeigen aber: Im ersten Monat des Tempolimits sind die Stickstoffdioxid-Werte kaum gefallen.

Auf dem Weg zur Goldelse fallen die Messwerte dann auch wieder auf 20 bis 30 Mikrogramm zurück. Das ändert sich drastisch im Kreisverkehr, wo der Verkehr wieder dichter und stockender ist. Auf dem Rückweg biegt der Transporter in Richtung Salzufer ab. Die Amplitude hat sich bei 30 Mikrogramm Stickoxid eingependelt, die Ausschläge sind gering. Auch ein Laie erkennt auf den ersten Blick, dass sich jeder Ampel-Stopp in hohen Stickoxidwerten niedergeschlagen hat. Mit anderen Worten: Läuft der Verkehr flüssig, ist auch die Schadstoffbelastung der Luft geringer.

Stickoxide werden in Berlin an vielen Orten gemessen. Die Analyse des Jülich-Instituts geht da viel weiter, sagt Dieter Klemp, der die Messkampagne leitet: "Wir können beispielsweise auch direkt feststellen, wie der Abfall zwischen den stark befahrenen Magistralen und den ruhigeren Wohngebieten aussieht. Man sieht dann aus unseren Messungen so etwas wie eine Konzentrationsstruktur der Spurengase heraus."

Der Kiez rund um den Ernst-Reuter-Platz wird derzeit in Hamburg als Holzmodell exakt nachgebaut. Die Messwerte und auch meteorologische Daten werden in das Modell übertragen: Luftverschmutzung, Windströmung - kein Parameter bleibt außen vor. Klemp hofft, dass dieses Modell von Kommunen in Zukunft eingesetzt wird. Dann ließen sich Probleme lösen, etwa die Frage, ob es sinnvoll ist, einen Bereich verkehrstechnisch umzulenken, um Konzentrationsspitzen an stark befahrenen Straßen abzumildern.



Etwa drei Jahre könnte es dauern, bis den Kommunen ein solches Rechenmodell tatsächlich zur Verfügung steht. Eine lange Zeit, wenn man weiß, dass auch in Berlin möglicherweise schon bald erste Dieselfahrverbote verhängt werden müssen.