Berlins Wirtschaftssenatorin Pop zu Diesel-Fahrverboten - "Die Automobilkonzerne haben das vor die Wand gefahren"

11.10.18 | 21:54

Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) hat die Schuld an den Diesel-Fahrverboten den deutschen Automobilkonzernen zugeschrieben. Sie sagte in der rbb-Abendshow am Donnerstagabend: "Die Automobilkonzerne haben das vor die Wand gefahren, weil sie den Menschen Autos verkauft haben, wo sie bei den Grenzwerten geschummelt haben."

In Bezug auf die hohe Stickoxidbelastung durch Dieselfahrzeuge verwies sie darauf, dass die rot-rot-grüne Landesregierung einiges für bessere Luft getan habe, etwa die alten Busse der BVG aus dem Verkehr zu ziehen. So seien in Berlin nur elf Straßen von den Sperrungen betroffen, in Frankfurt am Main seien es 113 Straßen.

Neuer Maßnahmenplan im Juli 2019