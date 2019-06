Die DUH wirft dem Berliner Senat vor, das Urteil des Verwaltungsgerichts vom 9. Oktober 2018 zur "Sauberen Luft" in Berlin zu missachten. Die DUH hatte das Urteil erstritten und beantragt nun Zwangsgeldern in Höhe von bis zu 10.000 Euro.

Das Verwaltungsgericht Berlin hatte den Senat in dem Urteil verpflichtet, den Luftreinhalteplan für Berlin bis zum 31. März so fortzuschreiben, dass dieser alle erforderlichen Maßnahmen zur Einhaltung des Grenzwerts für Stickstoffdioxid (NO 2 ) enthält. Bislang wird der Grenzwert an zahlreichen Straßenabschnitten überschritten.



Anfang Juni hatte die Umwelt- und Verkehrsverwaltung eingeräumt, dass sich der Beschluss des Luftreinhalteplans "um einige Wochen verzögere". Deshalb könnten die geplanten Diesel-Fahrverbote nicht wie geplant zum 1.Juli in Kraft treten, sondern "frühenstens im August", teilte ein Sprecher der Verwaltung dem "Tagesspiegel" mit. Gründe für die Verzögerungen seien die "hohe Arbeitsintensität aller Beteiligten", die frühe Sommerpause sowie schriftliche Einwendungen zum Entwurf.