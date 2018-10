Detlef Berlin Samstag, 06.10.2018 | 12:17 Uhr

"Ein Fahrverbot für die gesamte Berliner Umweltzone halte sie daher für nicht verhältnismäßig."



Der Staat hat einen Spielraum wenn er gegen Gefahren einschreiten will. Jetzt so zu tun als seinen Fahrverbote unverhältnismäßig, ohne es auch nur zu versucht zu haben ist unfassbar unehrlich und feige.



Der Gesetzgeber hat eine sog. Einschätzungsprärogative. Das Betrifft auch "harte" und wirkungsvolle Massnahmen wie Fahrverbote für Giftschleudern. Genauso haben die Behörden einen Ermessensspielraum hinsichtlich des ob und wie was Fahrverbote angeht. Man muss diese Spielräume nutzen und nicht so tun, als ob die Gerichte immer sofort alles beanstanden. Das ist gerade nicht der Fall.



"können Lieferanten und Dienstleister mangels Angebot nicht einfach auf Benzin- oder Elektrofahrzeuge umsteigen"



Steile These. Beweise? Fehlanzeige. Finanziell müssen Autohersteller / Staat einen Betrag leisten. Es waren hunderte Milliarden für die Banken da. Umweltschutz ist immer zu teuer? Lügen!