Arbeiten am Berliner Luftreinhalteplan

Die Einführung von Diesel-Fahrverboten und weiteren Tempo-30-Zonen in Berlin lässt auf sich warten. Eigentlich wollte der Berliner Senat den Luftreinhalteplan für die Stadt bis Ende März fertig haben. Ein Sprecher der Senatsumweltverwaltung bestätigte der "Berliner Zeitung" jedoch am Dienstag, dass die Maßnahmen frühestens August umgesetzt würden. Grund für die Verzögerung sei die Komplexität des Verfahrens, hieß es zur Begründung.

Nach einer Klage der Deutschen Umwehlthilfe (DUH) musste der Berliner Senat sein Konzept zur Einhaltung der Schadstoffgrenzwerte im Stadtgebiet erneuern. Das Verwaltungsgericht Berlin verpflichtete laut DUH den Senat mit Urteil vom 9. Oktober 2018, den Luftreinhalteplan für Berlin bis zum 31. März 2019 so fortzuschreiben, dass dieser alle erforderlichen Maßnahmen zur Unterschreitung des Grenzwerts für Stickstoffdioxid (NO 2 ) enthält. Der Entwurf kam jedoch bereits mit Verzögerung.

Die Deutsche Umwehlthilfe (DUH) kritisierte den Entwurf des Luftreinhalteplans für Berlin am Montag zudem als ungeeignet. "Dieser Luftreinhalteplan ist nicht seriös", erklärte Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch. Mit den vorgesehenen Maßnahmen sei die Einhaltung der Grenzwerte nicht sichergestellt. Das neue Konzept ignoriere das Recht auf "saubere Luft", so Resch weiter. Vor allem Asthmatiker, Kinder, alte und kranke Menschen würden voraussichtlich weiter an den Abgasen leiden. Die DUH fordert ein Dieselfahrverbot für große Teile der Stadt.