Sieben Fakten - Stickoxid - das Gift in den Straßen

12.12.17 | 05:58 Uhr

Stickoxide sind weder zu sehen noch zu riechen - das macht sie so besonders tückisch. Denn diese Gase sind giftig für Menschen, Tiere und Pflanzen. Unser FAQ erklärt, woher Stickoxide kommen und was sie anrichten können.

Was sind Stickstoffoxide?

Wenn sich die beiden chemischen Elemente Stickstoff (N) und Sauerstoff (O) verbinden, entstehen Stickstoffoxide, auch Stickoxide genannt. Es kann sich mit ganz unterschiedlich vielen N- und O-Atomen weiterverbinden - zum Beispiel zu Stickstoffmonoxid (NO) oder Stickstoffdioxid (NO 2 ). Als Kürzel für Stickoxide allgemein wird das Kürzel NO x benutzt. NO und NO 2 sind Gase, die Menschen weder sehen, noch riechen oder schmecken können.



Woher kommen diese Stoffe?

Stickoxide entstehen beim Verbrennen von Kohle, Öl, Gas, Holz oder Abfällen. In der Stadt ist der Verkehr die größte NO x -Quelle.

Bei den chemischen Reaktionen entsteht zuerst meist Stickstoffmonoxid - also NO. Dieses verbindet sich an der Luft jedoch relativ schnell mit weiteren Sauerstoffatomen zu Stickstoffdioxid (NO 2 ).



In der Natur kommen Stickoxide wie NO oder NO 2 nur in winzigen Mengen vor.

Warum geht es beim Thema NOx vor allem um Dieselautos?

Vor allem herkömmliche Dieselmotoren stoßen viel Stickstoffoxid aus - deutlich mehr als Benziner. In deren Motoren entsteht zwar auch Stickoxid, seit den 70er Jahren eingebaute Katalysatoren wandeln dies aber in andere chemische Verbindungen um. Es gibt aber auch schon neuere Dieseltechnik, die den Stickstoffoxidausstoß reduziert. Welche Motoren-Technik die "sauberere" ist, lässt sich jedoch nicht so einfach klären: Benzinmoren stoßen zwar weniger Stickstoffoxid aus, dafür mehr klimaschädliches CO 2 . Elektromotoren blasen zwar keine Abgase in die Straßen - bei der Stromherstellung z.B. in Kraftwerken können aber Luftschadstoffe entstehen.

Wie wirken Stickoxide auf Mensch und Natur?

Das Umweltbundesamt führt Stickstoffdioxid als "klassischen Luftschadstoff". Beim Einatmen greift es die Schleimhäute an und reizt die Augen. Darunter leiden besonders Menschen, die ohnehin Atemwegsprobleme haben, wie zum Beispiel Asthmatiker, oder auch Kinder, die ein kleineres Lungenvolumen haben als Erwachsene. In der Folge können verstärkt Atemwegs- und Lungenprobleme auftreten. Stickoxide können auch Herz und Kreislauf beeinträchtigen. Stickoxide, allen voran Stickstoffdioxid, sind nicht nur schlecht für die menschliche Gesundheit – sie können auch Pflanzen schädigen: NO x ist giftig für die Blätter. Aus Stickstoffoxiden kann außerdem in Verbindung mit Wasser Säure entstehen ("saurer Regen"), die dann Pflanzen und Gewässer schädigt. Stickoxide sorgen auch für eine Überdüngung.



Außerdem tragen Stickoxide zur Bildung von Feinstaub und bodennahem Ozon bei.

Wie viel ist denn ungesund?

2010 wurden europaweit Grenzwerte verhängt. Die für Deutschland gültigen Werte sind laut Bundes-Immissionsschutzgesetz: - In der Außenluft darf ein Jahresmittelwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter (µg/m³) nicht überschritten werden. - Außerdem darf der Mittelwert von 200 µg/m³ in einer Stunde nicht öfter als 18-mal im Kalenderjahr überschritten werden. - Außerdem heißt es in dem Gesetz: "Zum Schutz der Vegetation wird ein kritischer Wert von 30 µg/m3 als Jahresmittelwert verwendet." Diese Werte gelten wie gesagt nur für die Außenluft. Für Arbeitsplätze beispielsweise gelten andere und teils höhere Grenzwerte, weil hier nicht alle Menschen betroffen sind, sondern nur ein kleiner Kreis.

Wieviel Stickoxid ist tatsächlich in der Luft?

Das hängt stark davon ab, wo man misst: In einer Straße mit starkem Verkehr und vielen Häusern, die den Luftaustausch bremsen, liegen die Werte aller Wahrscheinlichkeit höher als in einer Gegend mit wenig Verkehr, wo der Wind ordentlich durchpustet. Schon in 100 Meter Entfernung können ganz unterschiedlich hohe Konzentrationen gemessen werden.



Bund und Länder unterhalten Messstationen, die punktuelle Werte liefern. Doch diese Messstellen stehen nicht unbedingt an den Orten, wo hohe Werte zu erwarten sind: Berlin beispielsweise betreibt ein Drittel seiner 16 Live-Messstationen im Grünen - wie z.B. im Grunewald oder auf einem Funkturm in Frohnau - um die Grundbelastung zu messen. Der rbb hat daher in Berlin in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität an 110 Standorten gemessen, an denen sich auch viele Menschen aufhalten und an denen eine hohe Überschreitung der Grenzwerte zu vermuten war. Laut Umweltbundesamt überschreiten schon bei den Messstationen von Bund und Ländern bei den "verkehrsnahen Stationen" weit mehr als der Hälfte den Jahresgrenzwert. Zwischen 1990 und 2010 ist der in Deutschland gemessene Anteil von Stickoxiden in der Luft deutlich gesunken. Seitdem sinkt der Ausstoß allerdings kaum noch.

Wie kann ich mich schützen?

Einen richtigen Schutz gibt es nicht. Atemschutzmasken helfen nicht, die gasförmigen Stickoxide kommen problemlos durch die Poren. Die rbb|24-Messdaten zeigen jedoch, dass die Luftqualität in Innenhöfen zum Teil deutlich besser ist als zur Straße hin. Bei hohem Verkehrsaufkommen empfiehlt es sich, nicht zur Straßenseite hin zu lüften. Zudem ist es ratsam, hoch belastete Orte meiden - mit dem Rad also mal einen Umweg durch die Nebenstraße fahren oder mit dem Kind den abgelegeneren Spielplatz besuchen.