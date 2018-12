Giftige Luft an Berliner Kitas und Schulen

An vielen Berliner Schulen, Kitas und weiteren sensiblen Orten sind bedenkliche Stickoxid-Werte gemessen worden. Gleich an einer Reihe von Straßen wurde im Oktober der Grenzwert für das Abgasgift überschritten - dabei waren zum Messzeitpunkt Ferien.

Die Straßen, an denen gemessen wurde, liegen in sieben Berliner Bezirken: Steglitz-Zehlendorf, Marzahn-Hellersdorf, Neukölln, Spandau und Treptow-Köpenick wurden bei der Messung nicht untersucht.

An vielen Berliner Schulen, Kitas, Arztpraxen und Heimen wird der Stickstoffdioxid-Grenzwert überschritten. An 26 ausgewählten Straßen übersteigt die Menge den vorgegebenen Wert von 40 Mikrogramm. Das zeigen die Messergebnisse der Deutschen Umwelthilfe für Oktober.

Für die Umwelthilfe ist das alarmierend. Denn besonders Kinder, ältere und gesundheitlich vorbelastete Menschen reagierten sensibel auf das Dieselabgasgift. "Das Risiko für Atemnot ist bei kleineren Atemwegen deutlich erhöht. Sind Kinder der Belastung dauerhaft ausgesetzt, können sie bleibende Schäden davontragen", erklärt der Kinderarzt Christian Döring in einer Pressemitteilung der Umwelthilfe.

Die Messungen zeigten bei einem Kinderarzt am Kaiser-Wilhelmplatz in Tempelhof-Schöneberg mit 57 Mikrogramm besonders hohe Werte. Auch an der Oranienstraße, wo sich eine Kita und viele Einkaufsmöglichkeiten befinden, wurde der Grenzwert mit 55 Mikrogramm deutlich überschritten.

Von den insgesamt sieben Bezirken blieb nur Lichtenberg unter dem Grenzwert. Aber auch hier lagen die durchschnittlichen Messwerte über 30 Mikrogramm - also nur knapp unter dem Grenzwert. An einer Pflegestation für ältere Menschen in Weißensee wurden 47,7 Mikrogramm gemessen.