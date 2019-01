Die Luftverschmutzung vor allem aus Dieselabgasen ist in vielen deutschen Städten immer noch höher als erlaubt. Das geht aus einer vorläufigen Bilanz des Umweltbundesamtes für das vergangene Jahr hervor, die am Donnerstag veröffentlicht wurde. Demnach wurde in 35 Städten der EU-Grenzwert für Stickstoffdioxid überschritten. Er beträgt 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft.

Die höchste Belastung hatte Stuttgart, gefolgt von München. Berlin landete auf dem 20. Platz. Laut Umweltbundesamt wurde an mindestens fünf Messstellen in der Hauptstadt der Grenzwert überschritten. Einmal mehr ist die Luft an der Neuköllner Silbersteinstraße mit 49 Mikrogramm pro Kubikmeter im Jahresmittel 2018 am schlechtesten, gefolgt von der Leipziger Straße mit 48 Mikrogramm pro Kubikmeter. Ein Effekt der Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 an der Leipziger Straße ist bislang noch nicht spürbar.

Seit der Einführung des gesetzlichen Stickstoffdioxid-Grenzwerts im Jahr 2010 wurde dieser in Berlin jedes Jahr überschritten. Insgesamt ist die Stickoxidbelastung in der Luft in den deutschen Städten aber leicht zurückgegangen. Laut Umweltbundesamt liegt das unter anderem an Tempolimits, mehr neuen Autos und Software-Updates für die Abgasreinigung bei älteren Fahrzeugen.

Beim Feinstaub hat das Umweltbundesamt einen Erfolg zu vermelden: Erstmals seit 2005 wurden die Grenzwerte 2018 in keinem Ballungsraum mehr überschritten. Angestiegen ist hingegen die Konzentration von Ozon – vermutlich bedingt durch den Rekordsommer 2018.