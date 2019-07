Bild: imago/Trutschel

Gutachten zu Standorten - TÜV: Stickoxid-Messstellen stehen fast alle richtig

10.07.19 | 16:42 Uhr

Für Standorte, an denen die Konzentration von Luftschadstoffen wie Stickstoffdioxid gemessen wird, beschloss die EU kürzlich strengere Regeln. Eine TÜV-Untersuchung ergibt nun: die meisten der Stationen stehen korrekt - eine Ausnahme gibt es in Neukölln.



Die Messstellen für gesundheitsschädliches Stickstoffdioxid (NO2) in Städten sind nach einer TÜV-Untersuchung insgesamt vorschriftsmäßig aufgestellt.

Bei 66 von 70 überprüften Messstellen gab es demnach keine Auffälligkeiten, drei weitere liefern nach Einschätzung des TÜV Rheinland repräsentative Ergebnisse, obwohl die Standorte leicht von den EU-Vorschriften abweichen. Für eine Messstelle im Berliner Stadtteil Neukölln, die vier Meter näher an einer verkehrsreichen Kreuzung steht als erlaubt, empfehlen die Experten zwar weitere Untersuchungen, schließen die Eignung aber nicht aus. Die Ergebnisse stellten Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) und TÜV-Experte Peter Wilbring am Mittwoch in Berlin vor.

Schulze: TÜV-Befunde entlarven "Nebelkerzen"

Der TÜV Rheinland hatte 70 Messstellen in verkehrsreichen Gebieten untersucht, darunter alle, an denen 2017 der zulässige Jahresmittelwert für Stickstoffdioxid von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft überschritten wurde. In Nordrhein-Westfalen wurde nicht nochmal überprüft, da der TÜV das dort bereits erledigt hatte. In Berlin stehen beispielsweise Messstationen im Grunewald, um die Grundbelastung zu messen. rbb|24 hatte im Jahr 2017 in einer eigenen Datenerhebung Mess-Station an verkehrsnahen Punkten aufgestellt und hohe Belastungen ermittelt.

DUH sieht sich bestätigt

Zu hohe NO2-Werte sind der Grund für Fahrverbote für ältere Diesel, denn Dieselautos sind in Städten für einen großen Teil der Belastung verantwortlich. Wo gemessen wird, schreibt eine EU-Richtlinie vor, die allerdings einen gewissen Spielraum lässt. Kritiker hatten immer wieder behauptet, in Deutschland werde zu streng gemessen. Die TÜV-Befunde entlarvten "die Nebelkerzen, die Ablenkungsmanöver, als das, was sie wirklich waren", sagte Ministerin Schulze, "eine unnötige Verunsicherung der Menschen." Die Deutsche Umwelthilfe erklärte am Mittwoch, sie fühle sich durch die TÜV-Überprüfung bestätigt. Eine "Diesel-Allianz aus Industrie und wirtschaftsnahen Politikern" sei erneut mit dem Versuch gescheitert, die Korrektheit der Messstandorte in Frage zu stellen. DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch forderte noch bis Ende 2019 wirksame Luftreinhaltemaßnahmen, um den NO2-Grenzwert von 40 Mikrogramm einzuhalten. In 30 bis 40 Orten werde die Grenzwerteinhaltung nicht ohne Dieselfahrverbote gelingen.



Überschreitungen auch in Berlin

Zuletzt war bekannt geworden, dass im vergangenen Jahr in 57 deutschen Städten der Grenzwert für Stickstoffdioxid (NO 2 ) überschritten wurde. In Berlin wurde an der Leipziger Straße ein maximaler Jahresmittelwert von 59 Mikrogramm pro Kubikmeter (µg/m³) gemessen. In 2017 lag der höchste Berliner Wert an der Karl-Marx-Straße noch bei 49 µg/m³. Der EU-Grenzwert für Stickoxid ist 40 Mikrogramm im Jahresmittel.

